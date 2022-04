Sarri: “Atteggiamento inspiegabile nel derby, sono incaz*atissimo con i giocatori e con me stesso”

ALTRE NOTIZIE – Maurizio Sarri torna a parlare della batosta rimediata nel derby nella conferenza alla vigilia della partita contro il Sassuolo. L’allenatore toscano ha provato a caricare la squadra, strigliandola per il 3 a 0 subito senza colpo ferire.

“Abbiamo fatto una partita inspiegabile contro la Roma, non tanto nel risultato ma per l’atteggiamento. Si può perdere ma con un altro tipo di reazione. Sono incazzatissimo con i giocatori e anche con me stesso“, ha affermato Sarri alla stampa.

L’allenatore della Lazio ha poi aggiusto: “Avevo avuto la sensazione che la carica emotiva non era quella giusta, ho cercato di intervenire ma probabilmente non l’ho fatto in maniera giusta. Ora orgoglio e reazione, senza pensare ad altre storie”.