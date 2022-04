AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 1 aprile 2022:

Ore 9:25 – SOLBAKKEN PROPOSTO ALLA ROMA – Ola Solbakken è stato proposto alla Roma. Stando a quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia su Twitter, un intermediario italiano ha proposto al club giallorosso l’esterno del Bodø/Glimt. Tiago Pinto sta valutando diversi giocatori in scadenza.

Ore 9:10 – BIGLIETTI, UNA “IA” AIUTERA’ LA ROMA PER I PREZZI – La Roma diventerà il primo club di Serie A a introdurre un sistema di intelligenza artificiale che aiuterà la società a fissare i prezzi più adatti per i singoli eventi, grazie alla collaborazione con Premoneo. Studiando decine di variabili, dai flussi turistici nella Capitale, all’andamento dei casi di Covid-19 fino alle previsioni meteo, la Roma incrocerà i dati e affinerà le tecniche di fidelizzazione dei tifosi. (Il Tempo)

Ore 8:30 – ROMA A CACCIA DI UNO SCONTO PER OLIVEIRA – La Roma vuole trattenere Sergio Oliveira a Trigoria anche il prossimo anno ma chiede un piccolo sconto al Porto: i giallorossi vorrebbero spendere 13 milioni compreso il prestito oneroso di quest’anno. (Il Tempo)

Ore 8:10 – GLI OCCHI DELLA BUNDESLIGA SU ELDOR – Eldor Shomurodov piace in Germania. Sulle tracce dell’attaccante della Roma ci sono infatti Lipsia e Hoffenheim. La richiesta del club giallorosso per salutare dopo una sola stagione l’ex Genoa è di 15 milioni di euro. (Leggo)

Ore 7:50 – FRATTESI, PRIMO PASSO ROMA – Tiago Pinto ha compiuto il primo passo vero Frattesi, iscrivendosi di fatto nella corsa al giovane centrocampista che sogna di vestire di nuovo la maglia giallorossa. Ma la Roma parte dietro all’Inter…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – ZANIOLO, LA ROMA FISSA IL PREZZO: 80 MILIONI – La Roma ha fissato il prezzo per Zaniolo: ben 80 milioni di euro. Un chiaro messaggio alla Juventus lanciato da Pinto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

