Zaniolo, la Roma fissa il prezzo e manda un messaggio alla Juve: servono 80 milioni di euro

AS ROMA NEWS – La Roma ha già fissato il prezzo per Nicolò Zaniolo. E lo ha fatto decisamente al rialzo, chiedendo per il ragazzo una cifra altissima e lanciando in questo modo un chiaro messaggio alla Juventus.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biaforza – E Zotti), il club capitolino ha stabilito in 80 milioni di euro (e non i 40-50 che si leggevano nei giorni scorsi) la cifra che servirà alla Juventus o a qualunque altra squadra interessata al giocatore per portarlo via da Trigoria.

Un prezzo che difficilmente verrà pagato, una valutazione che di fatto mette Zaniolo fuori dal mercato. La Roma dunque ha intenzione di puntare forte su di lui. A Trigoria sanno che c’è un contratto da rinnovare a breve, ma la scadenza 2024 dell’attuale accordo non mette fretta al club.

Tiago Pinto ha intenzione di fare cassa cedendo quei calciatori che, per un motivo o per l’altro, non faranno parte del progetto: Diawara, Veretout, Cristante (che piace a Milan e Juventus), Carles Perez, e il giovane Darboe, finito nel dimenticatoio e destinato a cambiare casacca in estate.

Fonte: Il Tempo