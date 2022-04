Spinazzola rientra a Roma. Controlli ok, ecco quando tornerà in campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spinazzola ha strappato il via libera del prof. Leimpanen, il chirurgo che lo ha operato al tendine d’Achille. Arriva dunque l’attesissimo semaforo verde che permetterà al giocatore di rientrare in campo.

I giornali oggi in edicola parlano tutti di controlli positivi del terzino, con il luminare finlandese che ieri ha chiesto al giocatore di fermarsi qualche ora in più per effettuare altri test ed essere più sicuri del recupero completo del calciatore.

Oggi però il calciatore farà ritorno nella Capitale e da domani potrebbe aggregarsi al gruppo in ogni momento. Ora la palla passa allo staff medico della Roma, che dovrà valutare i tempi del rientro in campo di Spinazzola.

I giornali in questo caso si dividono. C’è chi parla di una possibile convocazione a breve del giocatore, chi di un passaggio in Primavera per riprendere confidenza col calcio giocato, chi parla di 2 settimane di lavoro con i compagni prima di rivederlo di nuovo in panchina.

La Roma comunque spera di rimetterlo in campo prima della fine della stagione, proprio in prossimità delle ultime partite di campionato. E’ lecito dunque pensare di vedere Spinazzola in campo tra fine aprile e i primi di maggio. Questo accadrà se il terzino lavorerà in questi giorni senza avere intoppi. Altrimenti il suo rientro slitterà direttamente al prossimo campionato.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Il Messaggero / Corriere della Sera