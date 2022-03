AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 31 marzo 2022:

Ore 13:20 – I FRIEDKIN PUNTANO IL KORTRJIK DI REYNOLDS – Esce il nome del club belga nel mirino dei Friedkin: i texani vorrebbero espandersi in campo calcistico e sarebbero interessati all’acquisto anche del Courtrai, Kortrjik in fiammingo, club dove ora gioca in prestito l’ex giallorosso Reynolds. A rivelarlo è l’Ansa.

Ore 12:45 – PINTO, INCONTRATI GLI AGENTI DI PAREDES E SENESI – Tiago Pinto si sta muovendo in vista del prossimo mercato: già incontrati gli agenti di Paredes e Senesi, due obiettivi caldi in vista di luglio…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:30 – ROMA, MAZRAOUI PIU’ DI DEST – Si raffredda la pista Sergino Dest per la fascia destra della Roma: il club vorrebbe un giocatore più strutturato fisicamente per quel ruolo, inoltre Xavi vorrebbe lavorarci sopra. A Trigoria piace molto Mazraoui dell’Ajax, in scadenza di contratto, su cui però c’è l’interesse proprio del Barcellona. (Gazzetta.it)

Ore 9:20 – I FRIEDKIN PUNTANO ALL’ACQUISTO DI UN CLUB IN BELGIO – Sempre più attivi sul fronte degli investimenti nel calcio, i Friedkin, oltre al Cannes, stanno pensando di acquistare un altro club in Belgio. (Il Tempo)

Ore 8:30 – ZANIOLO DICE NO AL MENTAL COACH – La Roma, racconta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha proposto a Nicolò Zaniolo anche l’utilizzo di un mental coach che lo aiuti in questo momento psicologicamente difficile, ma per adesso il rifiuto del giocatore è stato netto.

Ore 8:20 – SPINAZZOLA IN FINLANDIA CON IL MEDICO DELLA ROMA – Leonardo Spinazzola è volato in Finlandia per sostenere l’ultima visita col professor Lempainen, il chirurgo che lo ha operato, ed ottenere il via libero definitivo al ritorno in gruppo. Insieme a lui era presente Vincenzo Costa, medico del club giallorosso.

Ore 8:00 – STADIO ROMA, CRESCE L’IPOTESI PIETRALATA – Nuovo vertice fra la Roma (rappresentata dal Ceo Berardi, la consulente Bernabè e il capo degli affari legali Vitali) col Comune. Argomento: nuovo stadio. Il Campidoglio spinge per l’area di Pietralata, il club preferirebbe l’Ostiense, ma la prima zona prende quota.

Ore 7:10 – CRISTANTE ADDIO, ALLEGRI LO VUOLE ALLA JUVE – Cristante sempre più vicino all’addio: il giocatore non ha voluto rinnovare il suo contratto, la Roma lo ha messo sul mercato e ora lo vuole la Juventus…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

