“ON AIR!” – CORSI: “Frattesi colpo alla Nainggolan, che centrocampo sarebbe con Konè”, PRUZZO: “Sicuri che nella Roma giocherebbe titolare?”, CASANO: “Se qualcuno si lamentasse della cessione di Pellegrini mi metterei a urlare”

David Rossi (Rete Sport): “Frattesi per me al momento è tutta fuffa. Ghisolfi non sta parlando con l’Inter, sta parlando con Riso… E’ vero che la volontà del giocatore è importante, ma qua si parla dell’Inter, non del Sassuolo. Perchè dovrebbe darti Frattesi, sapendo che l’anno prossimo Mkhitaryan potrebbe non essere più il titolare a 35 anni… Il mal di pancia di Frattesi me non me lo fa stimare molto dal punto di vista intellettivo: ma tu hai 25 anni, stai all’Inter, hai avuto in infortunio importante che ti poteva rovinare la carriera, sei titolare in Nazionale… Lo scambio di prestiti fino a giugno con Cristante non lo escludo, ma sarebbe un’operazione diversa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Frattesi? Il fatto che Roma e Inter ne stiano parlando in maniera seria è una notizia importante. Io arriverei a scambiare alla pari Pellegrini e Cristante per Frattesi…i due insieme guadagnano poco meno di 20 milioni lordi di stipendio, e quindi glieli darei tutti e due… Ghisolfi? Ma mica la fa lui la trattativa…non è Ghisolfi che incontra l’Inter, ma va a parlare con Riso, che sarà poi quello che va a parlare con l’Inter…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Chi farebbe spazio a Frattesi se dovesse arrivare? Mi sembra chiaro: Pellegrini… Fino a qualche giorno fa lo volevate impalare sulla via di Trigoria, e ora? Se dovessi sentire malumori per l’eventuale cessione di Pellegrini, comincio a urlare…Qua potremo essere in pochi a essere dispiaciuti dell’eventuale addio di Pellegrini… Se la Roma dovesse cedere Cristante per avere Frattesi, qualche piccolo complimento al ds andrà fatto…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Con Frattesi la Roma è più forte, ma se va via pure Cristante oltre Le Fee, secondo me serve un altro centrocampista. Se a Paredes gli prende un raffreddore poi chi gioca? Se devi spostare Konè, poi devi spostare tutto il centrocampo. Però certo, con Frattesi faresti un passo avanti grandi, è uno che sposta gli equilibri nella Roma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se prendi Frattesi prenderesti un titolarissimo, con Konè e Frattesi sarebbe un gran bel centrocampo. Se dovessi prendere anche un bell’attaccante, secondo me puoi provare quinta o addirittura quarta, anche se 12 punti da recuperare sono tanti…Però Frattesi sarebbe simile al colpo Nainggolan, e allora significa che stai costruendo, stai cominciando a fare una squadra. Sempre se fosse vero…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ragazzi, se si apre gennaio e dai via Le Fee, che io ritenevo impossibile, e prendi Frattesi, beh mi sembra un upgrade. E’ un segnale che ci fa stare più sereni…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “E’ sbagliato pensare che la Roma non possa permettersi di comprare un giocatore come Frattesi, perchè se davvero fosse così significa che allora non siamo in grado di tornare quella squadra da scudetto che Ranieri ha detto di voler vedere… Se la Roma non prende nessuno il 30 gennaio, e poi l’1 o il 2 febbraio prende tre giocatori fortissimi a me va bene lo stesso. Ma non si può dire che non sei in emergenza: giochi a tre e hai solo un centrale di riserva come Hermoso che quest’anno ha fatto ridere, a destra giochi con Saelmaekers che era stato preso per fare altro, a centrocampo senza Le Fee e con Cristante rotto ti ritrovi solo Pisilli, davanti hai Soulè che è sparito e Shomurodov che non è all’altezza…se non sono urgenze queste…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io preferisco un mercato più ragionato che prendere il Le Fee a 23 milioni il primo luglio. Col Bologna stessa formazione del derby? Penso di sì, il ballottaggio ora è a tre, tra Pellegrini, Pisilli ed El Shaarawy. Ormai la Roma ha trovato il suo assetto ideale, questa è la formazione base, poi con le coppe ci sarà di nuovo un po’ di turnover…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Frattesi è sul mercato come qualsiasi giocatore, è solo una questione di soldi…Considerando i soldi del riscatto di Le Fee, non è che ti mancherebbero così tanti per arrivare a Frattesi… La Roma potrebbe anche non giocare l’Europa l’anno prossimo, ma deve comunque costruire una squadra importante. Il vero limite è convincere i giocatori a venire qui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Frattesi? Mi viene da fare una domanda provocatoria: ma nella Roma di adesso giocherebbe? Lì mi sembra il reparto più coperto, dove hai cinque giocatori in grado di tenere in botta…Se capita l’occasione ok, ma spendere tutti quei soldi…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Io su Frattesi ho qualche perplessità, mi sembra tutto troppo alla luce del sole e di solito è così quando c’è dietro l’interesse dell’agente, col suo assistito che è scontento. Chi ha i soldi se lo va a prendere, perchè è in vendita. Al posto di chi giocherebbe nella Roma? Di uno tra Paredes e Kone, per come gioca adesso. La cosa singolare è che lo hai venduto a 15 e lo andresti a riprendere a 35… Pronostico di Bologna-Roma? Ics…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Saelemaekers sta facendo bene, ma che ora diventi un idolo della Roma mi sembra troppo. Deve essere un di più, non esageriamo… Pronostico di Bologna-Roma? Uno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita complicata quella di Bologna per la Roma, gli emiliani sono una squadra pericolosa, forte, viva, che gioca un bel calcio. La Roma però deve dare continuità, se la vittoria nel derby è servita solo a scaldare l’ambiente ma non a dare la svolta allora è un problema, perchè la Roma deve provare a inseguire l’Europa anche attraverso il campionato…”

