Calciomercato Roma, possibile arrivo di Gollini come secondo di Svilar. Ryan può salutare

AS ROMA NEWS – Possibile cambio tra i pali giallorossi per quanto riguarda il vice Svilar. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul suo sito di riferimento, la Roma sta seguendo con interesse Pierluigi Gollini, in uscita dal Genoa dopo solo 6 mesi dal suo arrivo.

Il portiere ex Napoli, infatti, è stato superato nelle gerarchie da Leali dopo l’infortunio all’anca che lo ha costretto a fermarsi per poco meno di un mese intorno a ottobre. I giallorossi stanno pensando di ingaggiarlo come secondo portiere in caso di possibile partenza di Ryan. Su Gollini c’è anche il Lens, che ha ceduto Samba al Rennes. Il futuro del portiere, dunque, si deciderà nei prossimi giorni.

