Reitz se fallisce l’assalto a Frattesi. Sale Kayode per la fascia destra

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Con l’addio di Enzo Le Fee, passato al Sunderland in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League , la Roma è andata a caccia di un sostituto del francese in mediana.

Il primo obiettivo è Davide Frattesi dell’Inter, ma la trattativa è molto complessa viste le alte richieste dei nerazzurri. Per questo Ghisolfi si muove anche verso altri obiettivi: in cima alla lista c’è Rocco Reitz, 22 anni, centrocampista jolly del Borussia Monchenglabach che Manu Konè conosce bene avendoci giocato insieme. Costo compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Resta in corsa anche Doucourè dell’Everton.

L’altra priorità resta il terzino destro: dopo aver perso Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, passato allo Sporting Lisona per 10 milioni di euro, Ghisolfi sembra determinato a chiudere con la Fiorentina per Michael Kayode, 20 anni, esterno destro dotato di corsa e capacità di inserimento: con 15 milioni può essere portato a casa.

Fonte: Gazzetta dello Sport

