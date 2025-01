Roma, via alle grandi manovre di gennaio: assalto a Frattesi, in bilico Cristante e Pellegrini

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Lo si era detto in tempi non sospetti: il mercato di riparazione sarebbe stato molto movimentato dentro la Roma. I Friedkin, determinati a sfruttare ogni sessione di calciomercato per ricostruire la squadra e renderla più forte, si stanno affidando a Claudio Ranieri in questo processo e non avranno paura di prendere decisioni forti.

Come quella di investire pesantemente su Davide Frattesi, centrocampista il cui sogno è sempre stato quello di tornare a vestire di giallorosso ma che il destino lo ha tenuto lontano dalla Capitale in questi anni. Il passaggio all’Inter dopo il mancato arrivo a Trigoria di un paio di anni fa non era stato di certo un downgrade per la sua carriera, ma in nerazzurro Frattesi non è felice: ridotto a fare il gregario di due calciatori bionici come Barella e Mkhitaryan, Davide ha capito che a 25 anni fare la riserva non è esattamente quello che sognava.

L’ex Sassuolo vuole essere un protagonista, e quale migliore squadra potrebbe permettergli di essere un titolarissimo se non la “sua” Roma? L’Inter ha capito che il calciatore è scontento, e non ha chiuso alla sua partenza. Ma vuole tanti soldi e possibilmente anche un calciatore che possa rimpiazzare il vuoto che l’addio di Frattesi lascerebbe in rosa. Ghisolfi sta cercando di capire se l’affare è possibile fin da questo gennaio. Possibilmente in prestito con obbligo di riscatto, e se ci sono i margini per abbassare le richieste ritenute esagerate di Marotta (45 milioni di euro).

La Roma sarebbe disposta a inserire il cartellino di Cristante nell’operazione, calciatore non sgradito al club nerazzurro che però ha caratteristiche molto diverse da quelle di Frattesi. I dialoghi con Beppe Riso, guarda caso agente sia di Frattesi che dell’ex Atalanta, sono fitti e continui. A Inzaghi e Marotta stuzzicherebbe di più il cartellino di Lorenzo Pellegrini, corteggiato seriamente anche dal Napoli di Conte: la cessione di Kvaratskhelia al PSG per circa 80 milioni si appresta a stravolgere il mercato di gennaio, con gli azzurri che oltre a Chiesa e Zhegrova hanno acceso i fari anche sul capitano giallorosso e, manco a dirlo, proprio Davide Frattesi.

Insomma, un vero proprio intreccio di mercato potrebbe presto scatenarsi se davvero gli azzurri dovessero lasciar partire il georgiano in direzione Parigi. Saranno settimane bollenti, nelle quali sarà necessario capire la volontà di Pellegrini: se la Roma non è del tutto chiusa all’idea di valutare offerte e scambi per il sette giallorosso, in scadenza nel 2026, meno propenso a lasciare la Capitale il calciatore, soprattutto ora che ha ritrovato il sorriso e ha fatto pace con la tifoseria dopo la serata magica del derby.

Giallorossi.net – G. Pinoli

