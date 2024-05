“ON AIR!” – TORRI: “Roma non in vendita? Mi risulta una due diligence di un gruppo arabo un anno fa”, PRUZZO: “Il riscatto di Angelino una brutta notizia”, ROSSI: “Chiesa colpo possibile, ma servono sacrifici”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il nome ricorrente che si legge sui giornali tra i calciatori più desiderati da De Rossi è quello di Federico Chiesa. Se tutti lo scrivono, qualcuno glielo avrà detto. Chiesa però ti pone un problema: a meno che la Roma non ha delle risorse di cui non abbiamo contezza, e tra l’altro le dichiarazioni della Souloukou di ieri non vanno in questa direzione perchè si parla di sostenibilità e progetto a medio-lungo termine…quindi non penso che la Roma spenderà 100 milioni sul mercato, non mi sembra quella l’aria. A fronte di qualche cessione, di qualche sacrificio in uscita, puoi però pensare di prendere un giocatore che sia il simbolo della prossima Roma, che potrebbe essere Chiesa. Ma se punti su Chiesa, l’attaccante non lo puoi comprare, su questo siamo tutti d’accordo. Ma allora potrebbe diventare Dybala il finto nueve, che è un’idea che mi intriga..”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se ho la stessa fiducia di prima in Daniele De Rossi? Certo che ce l’ho. Siamo riusciti a bruciare anche Daniele De Rossi… Abbiamo massacrato Mourinho, che con tutti i suoi pregi e difetti, era uno che una certa storia ce l’aveva. Di De Rossi prima ancora del rinnovo si diceva che non poteva fare l’allenatore in Serie A. E allora andiamo avanti così, facciamoci del male… Chiesa? L’anno prossimo potresti non avere Lukaku, Dybala e Abraham: già solo così Chiesa te lo saresti pagato…Le risorse economiche per fare un colpo del genere si trovano. Mi dirai che il problema è con quali risorse prendi gli altri 15…”

Daniele Cavalletto (Rete Sport): “Ghisolfi è un direttore che sta a contatto con i giocatori, che ha un rapporto con loro anche amichevole e confidenziale. E’ uno che crea con i calciatori questo tipo di legame, e questa è una sua parte importante. E con gli allenatori non è uno invadente, è un direttore che sa stare al suo posto. Jonathan David? Ci sono dei profili veramente interessanti nel campionato francese: Kaliumendo, ma anche Emegha dello Strasburgo e Adams del Montpellier. David è un calciatore relativamente giovane, che nel Lille ha fatto la differenza per tipologia di gioco. Per la Roma e per il campionato italiano può essere un calciatore interessante, poi dipende da che tipo di attaccante vorrà il mister…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Le parole della Souloukou? Mi dispiace perchè lei come tagliatrice di testa è la numero uno, ma quando parla di certe cose mi fa partire la brocca… Ma a voi chi ve l’ha detto di prendere la Roma? Prendi il club e dopo 4 anni mi fai un discorso da primo anno, sembra che hai fatto zero fino ad ora, parli della Roma e fai l’esempio del Cannes, mi dici che non puoi spendere soldi, che è meglio prendere Baldanzi di Lukaku…io mi butto giù. Abbiamo un presidente che fa giocare il figlio qui a Roma, che mi fai dire dalla Ceo che la Roma ha un programma tipo Atalanta, mentre noi siamo dal 2001 che non vinciamo uno scudetto… Non c’è gloria per questi tifosi che tutte le domeniche riempiono stadi e tv, mi fai questi discorsi che fanno cascare le palle…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Souloukou non è proprietaria del club, è solo la portavoce dei Friedkin. Loro parlano solo a certi livelli, dovrebbero scendere dal loro piedistallo e parlarci un po’ più di calcio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Le parole della Souloukou? Ogni volta che parla dice che la Roma non è in vendita…in realtà ogni cosa è in vendita, perchè se arriva lo sceicco in groppa al cammello e offre 3 miliardi a Friedkin, la Roma viene ceduta. Detto questo, a me non risulta che ci sia questa rigidità sull’incedibilità della Roma. A me risulta che un annetto fa una due diligence sulla Roma sia stata fatta da un gruppo arabo, e che sia arrivata un’offerta da 850 milioni rispedita al mittente. Se il club non è in vendita, una due diligence non viene permessa dai proprietari… Mi piacerebbe che la Souloukou ci raccontasse qualcosa di diverso, qualche cosa di Roma, di calcio…per esempio, Angelino lo riscattate o no? Perchè oggi scade il termine del riscatto. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, ho la sensazione che qualche preoccupazione De Rossi cominci ad averla…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La mattinata si è aperta con una brutta notizia, il riscatto di Angelino…ma scusate, non c’è un Primavera da inserire in prima squadra invece di spendere 5 milioni per Angelino?…Per l’amor di Dio, a me Angelino non mi ha fatto niente, però tu vai a spendere 5 milioni e non vai a guardare se hai un Primavera che possa arrivare allo stesso livello? Siccome di terzini ne hai già 5 o 6, faccio fatica a capire perchè aggiungerne uno così. Ma magari sono io che non capisco…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Fate la squadra come vuole De Rossi. Fate una squadra come si faceva una volta: 16 grandi e gli altri giovani… Riscattare Angelino a 5 milioni toglierebbe il posto a uno della Primavera che tra qualche anno sarà come Angelino… Per l’attacco del prossimo anno mi viene in mente Laurientè, che come caratteristiche andrebbe bene per la Roma. In un attacco con quelle caratteristiche, anche Abraham può fare bene. Non penso che Abraham sia quello dell’ultimo periodo, secondo me è ancora quello del primo anno in giallorosso, quando fece 20 gol…”

