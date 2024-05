Calciomercato Roma, riscattato Angelino: al Lipsia 5 milioni, al giocatore contratto da 1,8 milioni. Fallito l’inserimento di Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva la conferma del riscatto da parte della Roma del terzino sinistro spagnolo Angelino. Il club ha appena comunicato al Lipsia di voler esercitare la clausola per l’acquisto del calciatore a 5 milioni di euro pagabili in tre annualità.

La deadline per il riscatto di Angelino scadeva proprio nella giornata di oggi. Decisiva la volontà di Daniele De Rossi, che è stato convinto dalle qualità del calciatore spagnolo, per il quale è pronto un contratto da 1,8 milioni a stagione. A riferirlo è il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo in questi minuti.

L’#ASRoma ha esercitato il diritto di riscatto da 5 milioni di euro (pagamento in 3 anni) per #Angelino. Il calciatore guadagnerà 1,8 milioni di euro a stagione#calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/zXks120Tuq — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 30, 2024

Angelino, 27 anni, era stato prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia lo scorso gennaio. Sotto la guida di De Rossi il terzino mancino ha collezionato 16 presente in giallorosso. Per lui zero gol e un solo assist.

Secondo quanto riferisce il portale de Il Romanista, Tiago Pinto aveva provato a soffiare Angelino alla Roma nelle ultime ore. Tentativo fallito da parte dell’ex gm giallorosso, ora alla direzione sportiva degli inglesi del Bournemouth.

