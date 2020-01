“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Spero che Friedkin aggiri il Fair Play Finanziario”, AUSTINI: “Impossibile rispettarlo, servirebbero 150 milioni di plusvalenze”, TRANI: “Fonseca merita la conferma, ma se il nuovo proprietario volesse Klopp…”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “La Roma ora è difronte a una montagna che dovrà scalare nel giro di un mese, dalla fine del campionato e la fine di giugno. Siccome la Roma per rispettare il FPF dovrebbe fare oltre 100-150 milioni di plusvalenze, io credo che sia impossibile farcela a stare dentro certi parametri, com’è impossibile che ce la facciano anche Juve, Inter o Milan… Questa regola va rivista, e la Roma giustamente si è fermata. La Roma vuole competere, non vuole fare la prima della classe. Si guarda intorno, e ha capito che stava facendo la figura della fessa…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Auguro a Florenzi le migliori fortune col Valencia, visto che non dovrà affrontare la Roma. Quello che ha fatto ieri De Rossi è un regalo inestimabile per un tifoso della Roma, ma sull’uomo non ho mai avuto il minimo dubbio. Parlare di tre colpi della Roma è una forzatura, io spero che questi giocatori possano tornare utile a Fonseca. Io spero che questo Carles Perez sia pronto subito. Per come ragiona la Roma ha quasi più senso un’operazione del genere che quella di Politano. Se sono euforico per il mercato della Roma, rispondi di no. Non sono avvilito perchè lo immaginavo. Ora arriva Friedkin, io non posso dare consigli, ma vorrei tanto che aggirasse il FPF, visto che questa è la volontà popolare. Altrimenti verrebbe a fare il Pallotta, anche se con sentimenti diversi, magari impara l’italiano dopo tre mesi, va sotto la curva ad abbracciarsi tutti, starà più a Roma. Tutto molto bello. Ma se ci deve essere un vero cambio, io spero che aggiri il Fair Play Finanziario…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Friedkin come nuovo proprietario della Roma dovrà sempre rispettare il FPF, ma la Uefa almeno chiude l’occhio sul nuovo proprietario, ti dà un anno di non pressione. Per cui lì, vai o non vai in Champions, devi fare la squadra che sia la base di partenza dei prossimi anni, perchè ora hai sbagliato troppo. La Roma se non dovesse prendere Mertens, deve comunque prendere un centravanti vero di scorta. Fonseca in una stagioen dove lotterà punto a punto con l’Atalanta non potrà permettersi di dire: “Ma chissà com’è Perez, chissà come Villar, chissà com’è Ibanez”. Dovrà sempre schierare i migliori. Non si può inventare nulla, non può fare tentativi o esperimenti. Per vedere Perez devi sperare nella disgrazia di Under, come una squalifica o un infortunio. Fonseca resta? Se Friedkin arriva e dice: “Voglio Klopp“…bisogna farli questi ragionamenti…A Fonseca comunque almeno un altro anno gli va dato, anche se dovesse fallire tutti gli obiettivi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’addio di Florenzi di oggi è stato molto triste. Da solo, che se ne va, era veramente a pezzi… E’ stato brutto vederlo andare via così…”

David Rossi (Roma Radio): “Coronavirus? Mi comincio un po’ a preoccupare… Non è molto chiaro come si trasmette, e la cosa sta cominciando a diventare preoccupante. Secondo me siamo nella fase iniziale di quella che sarà ricordata come un’epidemia storica, e temo più della Sars… Florenzi? Ieri hanno passato a parlare di plusvalenze, di cifre, di obbligo di riscatto, e invece parte in prestito secco. Ora chi ve le ridà le ore passate ad ascoltare gente che dava degli straccioni a questa dirigenza perchè vendeva Florenzi a 13 milioni… Che poi fra l’altro sono gli stessi che dicevano che Florenzi è una pippa, non è un terzino, che non è all’altezza…Ora però ti parlano di mancanza di romanità da parte di Pallotta e della società…E poi decidetevi: o a Pallotta non gliene frega niente della Roma, oppure fino all’ultimo, anche se sta vendendo a Friedkin, ha in mente questo piano di deromanizzazione…non può essere buono tutto…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Se Pastore lo recuperi come avevi fatto a ottobre, può essere davvero il tuo acquisto in più. E invece noi ci preoccupiamo sempre di che fine farà uno quando tornerà l’altro… Ma chissene frega, l’importante è arrivare a questo, al grande giocatore che resta in panchina, si arrabbia e quando entra ti fa la differenza. Ora diciamo che Spinazzola toglie il posto a Kolarv…beh e allora? Non deve essere questo il problema. Il problema è quando alle spalle del titolare hai un giocatore scarso… Florenzi? In teoria potrebbe anche tornare tra sei mesi, ma io non credo…Bisogna vedere come si troverà lì, Carboni a Valencia ci ricostruì la sua carriera diventando un idolo. Ma ci sono pochi margini per ripensare a un Florenzi nella Roma. Se se ne va è perchè non si sentiva più importante, e penso che non tornerà…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Florenzi è apparso tristissimo, sembra che sta partendo per un conflitto in chissà quale parte del mondo. Un altro che pur di vedere la sua squadra in mezzo alla sua gente si è dovuto camuffare come si fa nei film. E tutto questo in nome di qualcosa che ci brucia dentro, che ci portiamo nel cuore. Se conoscete dei casi in Italia di questo tipo di attaccamento, ditemelo. Noi non supereremo mai questa fase, e questo può essere il nostro limite. Chi sta qua vive un’atmosfera differente…è al forza, è la bellezza, e potrebbe anche essere un limite in certi momenti. Ma noi siamo questi, siamo fatti così…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Quello di Florenzi è un addio mascherato da un arrivederci. Come fa a tornare Florenzi? Un capitano che va via in piena corsa Champions. Aveva anche trovato una quadra con Fonseca, ma ha sentito il peso di un rapporto difficile con la Curva. Dal mercato manca il vice-Dzeko, ma se la Roma la guardi nel totale della sua rosa senza infortuni è tanta roba. Calcolando anche il recupero di un giocatore con tante qualità come Under…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha qualche insidia col Sassuolo, è una squadra strana, ha dei giocatori che vanno trattati con rispetto…Boga se gira può fare paura. Ma se la Roma è quella vista nel derby, non avrà problemi…La partenza di Florenzi, dal punto di vista tecnico, non è una perdita importante. Perez è un buon giocatore che può agire sulla fascia al posto dell’infortunato Zaniolo. Gli altri due acquisti non li calcolo per ora. Sono due giocatori di prospettiva: uno viene dalla Serie B spagnola e l’altro ha giocato poco e niente con Gasperini all’Atalanta. Sperare solamente nel recupero di Zappacosta è un errore…”

