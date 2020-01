VILLAR: “Sono un centrocampista che ama stare vicino alla palla. Fonseca mi ha trasmesso la sua fiducia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gonzalo Villar parla per la prima volta da calciatore della Roma. Il giovane centrocampista spagnolo, fresco di ufficialità, si presenta ai microfoni di Roma Radio con queste dichiarazioni:

“Le mie prime sensazione sono bellissime. Arrivo in un club importantissimo e non potrei essere più felice. E’ una bella sfida, non vedo l’ora di iniziare e dimostrare ciò che so fare. Sono un centrocampista a cui piace essere vicino alla palla, aiutare i compagni a superare la pressione. Si adattano alla squadra queste caratteristiche.

Ho già parlato col mister e mi ha trasmesso la sua fiducia. E’ vicino ai calciatori. Dovrò lavorare molto per adattarmi, sarà un allenatore fantastico per me. Conosco la Roma sin da bambino. E’ bellissimo essere qui a Trigoria, centro sportivo spettacolare. Non potrei essere più affascinato da questa città e club. Ho avuto la possibilità di stare con l’Under 21 con la Spagna. Qui a Roma sarà una bella occasione per mettermi in mostra“.

Fonte: Roma Radio