“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Pallotta cederà a Friedkin per sfinimento”, MAGNI: “Zaniolo? Misero e meschino chi pensa alla vita degli altri”, ROSSI: “La gente che lo critica è la stessa che esaltava Nainggolan”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Zaniolo? La verità è che i telefonini hanno fatto diventate tutti potenziali informatori. Adesso Zaniolo dovrà spiegare alla società che inevitabilmente gli dirà che poteva evitare… La volta scorsa non l’ho difeso, ma in questa situazione qui mi sento di dare ragione al ragazzo. Oggi tutti i giornali scrivono di lui, e va bene dai… Non è una lite con un compagno a far pensare Zaniolo “da qui me ne vado”, ma vivere in un ambiente così. E’ questo che stranisce un giocatore, che pensa: “Ma come, mo non posso nemmeno andare in discoteca…“. Vi ricordo sempre che Asamoah, e non Cristiano Ronaldo, ha detto: “Io alla Roma? Così se perdo un derby non posso nemmeno accompagnare i miei figli a scuola…“. Questo per far capire cosa si pensa di qua….Torino-Roma? Partita che non mi entusiasma, immagino cosa potrebbe succedere se la squadra non dovesse arrivare nemmeno quinta…Pallotta darà la Roma a Friedkin come ultima spiaggia, per sfinimento… Il tempo, la pressione della piazza e dei soci sono il principale alleato del texano. La fretta può privare la Roma della possibilità di essere venduto ad un soggetto più ricco…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Io credo che non ci sia niente di più disgustoso del modo moralista in cui ci si avvicina a certe cose. Io ricordo che Sivori fumava un paio di sigarette all’intervallo delle partite. Ma dov’è lo scandalo? Zaniolo a mezzanotte in un locale all’aperto con una sigaretta, pensa te che cosa scandalosa…Mi infastidisce il modo di seguire i personaggi del calcio e il modo di commentarlo da parte degli stessi che sollevano i problemi, gli stessi che fanno le pagelle a Mancini in quel modo e poi ora si affrettano a dire che in questo momento bisogna avere un altro atteggiamento…Questa gente scrive che la Roma in questo momento non ha bisogno di veleni…ma dillo a te stesso, no?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo? Ci sono una serie di accortezze che avrebbe dovuto tenere, e non tanto quello di non andare in discoteca, anche se il momento era delicato in cui si parla molto delle sue vicende private, e visto il momento che sta attraversando la Roma. Forse in questo caso era meglio evitare. E parlo soprattutto delle precauzioni anti covid, quindi la mascherina. Non c’è un messaggio molto positivo da trasmettere…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “A me dà fastidio chiunque si impiccia della vita privata degli altri. E’ una cosa che mi una profondamente. Poi mi rendo conto che se uno è un personaggio pubblico di questa rilevanza, perchè almeno a Roma Zaniolo è un personaggio di grande rilevanza, ci sta che ti succeda e ci devi stare attento. Ma questo non giustifica chi non si fa una vita e pensa solo alle vite degli altri. Mi dà l’idea di una vita misera e meschina. Poi a Zaniolo, che potrebbe essere tranquillamente mio figlio, gli dico questo: non fumare. La mascherina a 21 anni…meglio starci attento, ma non me la sento di dirgli nulla su quello. Ma la cosa più importante è non fumare. Tutti a 21 anni ci siamo sentiti immortali. Ma fumare a 21 anni mette seriamente a rischio la longevità della carriera da calciatore, perchè poi si paga tutto. E non ne vale la pena… E poi comunque fa male. Ragazzi, non fumate…”

David Rossi (Roma Radio): “Zaniolo, senti a me…devi stare chiuso dentro casa. Non devi uscire mai più di casa. Devi fare Trigoria-casa-campo. A me quello che fanno i giocatori fuori dal campo, sempre nel rispetto del decoro e della vita da professionista, che non comporta la clausura, non me ne importa nulla. Se rimane in giro fino a mezzanotte, quando il giorno dopo c’è l’allenamento di pomeriggio, e si fuma una sigaretta dentro al privè senza rompere le palle a nessuno…ma de che cosa state parlando…Che poi questa gente è la stessa che celebrava Nainggolan fuori dal campo, che non bisognava rompergli le palle perchè era un personaggio, e adesso fanno le pulci a un ragazzo che non ha fatto nulla, zero. Sono gli stessi! A me questo tipo di ipocrisia mi dà fastidio… Quando la Roma cede Nainggolan per mandare un messaggio allo spogliatoio io ero d’accordo, uno che aveva quello stile di vita non poteva restare al top, e infatti ma andatevi a rivedere l’ultimo anno di Nainggolan con la maglia della Roma, forse non ve lo ricordate… Quando la Roma cede Nainggolan fa una valutazione giusta… E la Roma lo cede sapete per prendere chi? Zaniolo…ZANIOLO. Quindi dovete stare muti, non lo dovete neanche nominare…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Quella di stasera è una partita molto importante. Quando la Roma aveva perso ormai il contatto col quarto posto temevo che sbracasse, che arrivasse settima. C’era addirittura gente che faceva i conti col Parma e col Sassuolo, che potevano rimontare la Roma… E siccome questo scenario nefasto si è allontanato, allora si passa a Zaniolo. A Pau Lopez, a Smalling, a Mancini… Mi domando: ma perchè si fanno fare ancora editoriali a gente screditata…sono cose incomprensibili..”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo? Era meglio evitare un’uscita del genere. Di questi tempi si deve rischiare il meno possibile, perché il coronavirus non è debellato del tutto. Su Smalling io non ci correrei dietro, lo prenderei più avanti senza spendere troppo. Io non farei sacrifici per una partita, lo lascerei a bagnomaria per poi arrivare a cifre più accettabili…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma in Europa League ha veramente un ostacolo duro, il Siviglia è un’ottima squadra ed è una specialista della competizione europea. Se i giallorossi riescono a superare questo ostacolo, poi se la giocano col Manchester United…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Zaniolo? Da quello che so io stava fumando una sigaretta elettronica, se volete vi dico anche la marca…”

