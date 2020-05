“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Pallotta si è stancato di investire, ci aspettano stagioni sotto al nostro livello”, RENGA: “La cessione di Zaniolo non mi stupirebbe, con Pallotta è un classico”, MELLI: “Del ritorno di Baldini penso tutto il male possibile”, CORSI: “Under per Ilicic? A Bergamo scatta la rivoluzione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Paragonare Sabatini con Monchi sarebbe ingeneroso…parliamo di un genio e di uno che non ha avuto il coraggio, perchè ha sentito la pressione della piazza che non ha retto quasi da subito…Io Pastore ero contento quando è stato preso, ora è molto più facile dire che sarebbe stato meglio prendere Ziyech per Pastore, o che sarebbe stato meglio spendere i soldi di Nzonzi per Barella… Ma dopo la semifinale di Champions League si poteva fare solo peggio…Il problema sono i danni economici creati… Noi abbiamo fatto i complimenti alla Roma perchè per tanti anni sono stati raggiunti secondi posti, e la Roma fino a quella semifinale di Champions aveva fatto bene al netto delle tante cessioni… Ma ora con il non arrivo molto probabile di Friedkin ci aspettano stagioni sotto quel livello lì, Pallotta non sarà disposto a investire e a far crescere il club…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo che la Roma dovrà vendere per 100 milioni, ma poi questi soldi verranno investiti sul mercato? Under per Ilicic? L’idea è per la Roma, perchè se fanno una cosa del genere a Bergamo c’è la rivoluzione…Gasperini se ne andrebbe… Ma allora perchè non fare Under per Dybala?… O la cosa è inventata da Maida, oppure ha ragione Totti e noi non vediamo nel turchetto un grande giocatori mentre altri lo vedono…Quello che io capisco, molto meno di loro, è che il turchetto appena vede l’allenatore dell’Atalanta sviene morto… Se il turco è buono con Gasperini…potrebbe esserlo con 10 chili di meno e grande spirito di sacrificio… Ilicic magari vuole andare via, magari ha chiesto lui di andare in una grande piazza come Roma… Se lui fa quei numeri pure qua, ti diverti…”

David Rossi (Roma Radio): “Stiamo entrando nella fase significativa sui dati che ci diranno che impatto c’è stato sui contagi con la fase 2…ieri sono stati molto buoni….Il trend è molto buono, ma è ancora da ascrivere alla fine della fase 1… Diciamo che da questa settimana capiremo quale è stato l’impatto della fase 2. Per quanto riguarda il calcio, il prendere tempo da parte del comitato tecnico scientifico è per verificare che la fase 2 non ha avuto un forte impatto al contagio, altrimenti col cavolo che ti fanno riprendere gli allenamenti collettivi e quindi il campionato. Il protocollo sarà molto stretto, sembra quasi una clausura…è ancora tutto sospeso. Io continuo a essere scettico, passa il tempo e non si decide, quindi non c’è molta convinzione…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Mi aspetto il via libera agli allenamenti collettivi dal 18 maggio perché l’eventuale ripresa del campionato deve passare dalla raccolta e dalla valutazione di dati empirici. Nessuno pretende debba essere una decisione irreversibile ma bisogna provarci…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Vedrete che presto si tornerà a pensare ai play-off…Può essere una formula a 16 o 12 squadre, e in 15 giorni fai disputare i play-off…E’ una soluzione sportiva, nella quale sarà il campo a decidere e non l’ufficio federale, e poi si stabiliranno le prime 8 e le ultime 8, con una formula che garantisca chi ha fatto più punti in campionato…Lazio e Juventus sarebbero già in semifinale, con Atalanta-Roma e Inter-Napoli a giocarsi i quarti… Si potrebbero giocare in stadi controllati, decontaminati in maniera totale… Questa è una formula che si può fare, è l’unica praticabile, eppure quando lo dico c’è ancora gente che mi accusa di voler far vincere lo scudetto alla Roma… Mi piacerebbe molto, ma lo spirito è un altro…lo capiranno col tempo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Cellino? E’ logico che s’è convertito perchè ha capito che Sky non paga… Il ritorno di Baldini per sflotire la rosa? Il problema è che c’era già Baldini quando sono arrivati tutti questi giocatori… Il deterioramento della società Roma con Pallotta e Baldini, come fa Pallotta a non accorgersi che il deterioramento è stato proprio con Baldini…ma come fa… Ma che non lo sappiamo che Baldini ha fatto il bello e il cattivo tempo lì a Londra, ma che non ve lo ricordate?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io resto della mia idea: se ci sono le condizioni si riparte, altrimenti arrivederci e grazie… Baldini? Non capisco quale ruolo possa aver avuto in questi anni… Non so nello specifico in quante operazioni di mercato sia entrato Baldini… Il momento è complicatissimo, servirebbe liberarsi dagli esuberi, ma sono due mesi e mezzo che non giocano, e come lo fai questo mercato…e con tutto quello che ne consegue…”

Franco Melli (Radio Radio): “Cosa ne penso di quello che sta accadendo alla Roma e del possibile ritorno di Baldini? Tutto il male possibile…Franco Baldini è il principale responsabile del fatto che la Roma non sia mai riuscita a decollare… Ricordo la storia che non era importante vincere ma partecipare facendo spettacolo…tutte balle. Tanti calciatori presi, e quelli forti mai trattenuti… Chi sta peggio tra Roma e Milan? E’ una bella partita, perchè anche il Milan è nel caos…forse stanno peggio i rossoneri…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il dietrofront di Cellino? Di lui non penso… Credo che sia giusto ripartire se possibile, che è la posizione di tutti gli uomini raziocinanti che c’è in Europa. La Uefa ha anche pensato di allungare i tempi oltre il 2 agosto… E’ fondamentale che ricominci la serie A per tenere in piedi anche le categorie inferiori… Se ricomincia c’è una speranza, altrimenti è durissima per lo sport italiano… Il ritorno di Baldini è per avere Kean, ma non basta chiamare Raiola? Se la Roma deve sfoltire la rosa, c’è già Petrachi per questo lavoro… Zaniolo? Se la Roma ha bisogno di soldi, cercherà di vendere tutti tranne lui, ma se poi avrà bisogno comunque di altri soldi… Ma lo hanno sempre fatto, non mi stupirei, la Roma ha sempre venduto i suoi giocatori migliori con Pallotta…quindi qual è la novità?…”

Redazione Giallorossi.net