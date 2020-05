Ilicic-Under: Roma, nasce un’idea

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Cengiz Under ha molto mercato ed è il giocatore che può risolvere i problemi della Roma. I dirigenti sperano di guadagnare dalla sua cessione oltre 30 milioni, con un’ottima plusvalenza, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Le richieste sono tante, in particolare dalla Turchia e dalla Germania, ma qualcosa si muove anche in Italia. La Roma ha legami solidi con l’Atalanta, che dopo aver spedito a Trigoria Cristante, Mancini e Ibanez, si fa avanti.

I bergamaschi hanno individuato in Under un giocatore adatto al gioco di Gasperini: l’offerta è di 15 milioni, più un giocatore in contropartita. Il sogno della Roma è Josip Ilicic, che i giallorossi seguono da tempo, ma non è facile da prendere. L’asse Roma-Atalanta potrebbe dunque coinvolgere altri giocatori come Castagne o Caldara.

Fonte: Corriere dello Sport