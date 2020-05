Roma, i conti richiedono l’ennesima rivoluzione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il fronte comune (e inedito) a favore della ripartenza del campionato, è pronto nuovamente a scindersi. A breve si ritornerà all’antico con Roma e Lazio decise a portare avanti strategie diverse. In Lega ma soprattutto sul mercato, racconta oggi Il Messaggero (S. Carina).

A Trigoria si apprestano all’ennesima rivoluzione, non prima di aver tentato l’ultimo assalto ad un quarto posto vitale per i conti. La Roma dovrà stravolgere per l’ennesimo anno la rosa. Sono i conti a richiederlo.

Se fosse possibile liberarsi degli esuberi (Olsen, Karsdorp, Florenzi, Fazio, Jesus, Coric, Gonalons, Perotti, Pastore, Schick e Defrel) i problemi sarebbero per gran parte risolti. Tra questi, però, soltanto l’attaccante francese è già piazzato (9 milioni al Sassuolo). Per gli altri non sarà facile, a meno che non venga concessa loro la lista gratuita.

Per rimettere i conti in ordine, servirà comunque il sacrificio di altre pedine. Al netto di Schick (Roma disposta a scendere a 24 milioni ma pagati in unica tranche dal Lipsia), gli indiziati sono quelli dai quali il gioco ammortamento-valutazione partorisce la plusvalenza più alta. Under (7,8) e Kluivert (12,7) sono i primi della lista.

In entrata, almeno in partenza, le linee-guida sono altrettanto chiare: un vice-Dzeko (Kean in prestito), un terzino destro (Tomyasu) e i due sostituti di Smalling (Vertonghen) e Mkhitaryan. Al netto di qualche parametro zero utile alla causa (Bonaventura).

Fonte: Il Messaggero