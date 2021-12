“ON AIR” – CIARDI: “Mou è l’unico che può tirarci fuori dal guano”, CORSI: “La pazienza dei tifosi prima o poi finisce”, MAGNI: “Pinto trattato come un cretino, ma…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Il problema nella Roma è che i giocatori hanno bisogno di rifiatare, e non per tutti c’è questa possibilità. Noi vogliamo bene a tutti i calciatori che fanno parte della rosa, ma è uno solo che decide e deve fare delle scelte. Ci dispiace per il giocatore che non scende in campo, ma sono decisioni che fanno il bene della Roma. E’ meglio che un giocatore capisca che qua spazio per tutti non ce ne è. Mourinho non ha 27 anni, abbiamo sulla panchina una che sa prendere certe decisioni, che sono spesso vincenti. Questa è una squadra che si sta modificando, che sta cercando di crescere, e che non c’è ancora riuscita anche per un po’ di sfortuna e per situazioni arbitrali. Stasera bisogna vincere per non avere rimpianti, e sono convinto che per il Bodo non sarà facile vincere in Ucraina…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma arrivasse quinta, non sarei deluso. Dipende pure da come ci arrivi. La partita di stasera? Penso che difficilmente il Bodo possa non vincere contro una squadra scarsa come lo Zorya, ma tu intanto pensa a battere il CSKA… Io ho fiducia cieca in Mourinho, se domani Friedkin annunciasse il suo rinnovo per altri tre anni sarei felicissimo, perchè secondo me è l’unico che può tirare fuori la Roma dal guano in cui si è infilata. Però siccome passa tutto per i calciatori, se non gli metti il pepe in certi posti, loro sono i primi a mollare. Purtroppo tutto va ricondotto ai calciatori, loro vanno tenuti sulle spine, sia dal presidente che dall’allenatore. Più pressioni metti sui giocatori, e più risultati alla lunga riesci ad ottenere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sui giornali Mourinho è sotto processo. Lui dice che vincere la Conference sarebbe storico, ma io di storico ci trovo poco… Dice che i tifosi meritano di più, che è contento che tutti hanno dato fondo alla passione per la Roma, sia che vinca sia che perda. Tutto vero, tutto giusto, ma anche a lui dico: mi raccomando, perchè la pazienza un po’ di tutti prima o poi finisce. Chi canta la Roma, canta la propria passione, non canta la squadra che è scesa in campo, visto che la Roma in questo momento fa ridere i pollastri…sono due cose molto diverse. La Roma fa ridere, e la presidenza si è dimostrata poco forte e suscettibile a tante interpretazioni. Non vorrei che si ricominciasse con la storia che è uscita fuori ieri, che senza lo stadio venderanno la Roma. Lo stadio, bene che va, lo faranno nel 2027-2028. E noi fino ad allora che facciamo?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho se lo deve un po’ guadagnare questo mercato di gennaio restando non troppo lontano dal quarto posto. Se si resta a 4-5 punti c’è un coinvolgimento diverso, e questa distanza la tiene d’occhio anche la società. Mou sa che se arriverà alla fine del girone di andata con un distacco decente, può aspettarsi un certo mercato. Se invece il distacco sarà ampio, probabilmente le mosse della Roma saranno diverse, con grande delusione soprattutto dei tifosi, ed è comprensibile. Ma è anche giusto che la società si faccia due conti… Pinto viene trattato come l’ultimo degli imbecilli, ma a parte Shomurodov, che però è stata una richiesta dell’allenatore, ha preso Abraham e Vina che è il terzino titolare dell’Uruguay, che non mi sembra l’ultima nazionale…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Non possiamo pensare che i Friedkin riescano a cambiare un club che era fortemente indebitato nel giro di poco tempo. Criticare loro e Mourinho vuol dire dimenticare la nostra storia. Non esiste che entri sul mercato nonostante tutti i soldi che hai e diventi subito il numero uno, hai bisogno di tempo… La partita di stasera? Me la sarei evitata volentieri, con quel campo c’è anche il rischio infortuni. Mayoral? Si preferisce usare qualcuno che è tuo di un calciatore che andrà via a breve. Il vero errore di Pinto è stato prendere Shomurodov invece di un centrocampista, e puntare su Mayoral come secondo attaccante…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita della Roma di stasera? Spero in una gara normale, per riprendere anche un po’ di serenità e sicurezza. Vorrei evitare di vedere un’imbarcata come quella presa in Norvegia…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Cska Sofia-Roma? L’importante è che non si faccia male nessuno, sette giocatori su undici sanno che Mourinho li fa giocare perché gli altri non possono farsi male. Mi sembra ci sia un’atmosfera pessima intorno alla Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi? Penso che sia doveroso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi? Io non sono d’accordo, l’Olimpico non è lo stadio di Paolo Rossi, ma quello di Vicenza o di Torino. Se ci fosse uno stadio della Nazionale, allora sarebbe giusto. Ma all’Olimpico lui ci ha giocato poco…”

Redazione Giallorossi.net