“ON AIR!” – CORSI: “Con Pellegrini e Aouar al top sarebbe un’altra storia”, LO MONACO: “Rui Patricio? Non vedo tanti portieri migliori”, PRUZZO: “Tutti in crescita, salvo i terzini”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho ha il contratto in scadenza, e di appuntamenti per il rinnovo non ce ne sono. La Roma dal primo luglio potrebbe avere un nuovo allenatore, e allora apriamoci agli scenari futuri del club senza Mourinho: cambierebbe il progetto tecnico, la strategia comunicativa, cambierebbe la presenza legata a un frontman come Mou. E allora come potrebbe essere la Roma senza Mou?…Non voglio fare il toto allenatore, li metto dentro un po’ tutti, da Conte a Tiago Motta. De Zerbi? Per me sta facendo la cosa migliore, e cioè fare strada in Premier….”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per la trasferta di Genoa non c’è Smalling, ma Pellegrini e Aouar si e penso che uno dei due partirà dal primo minuto. Qualche risposta in più ce l’avremo oggi, quando la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria. Aouar non è infortunato, semplicemente non è in condizione. Per me è stato il migliore in campo nelle prime due partite, ma anche col Milan in quella mezzora aveva fatto bene prima di farsi male. La Roma ha l’obbligo di fare sei punti nelle prossime due partite contro Genoa e Frosinone…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “In questo momento Zalewski mi sembra molto in difficoltà e non so quanto sia il caso di dargli una maglia da titolare giovedì sera. Davanti vedremo se si sceglierà di risparmiare Dybala o se Mou confermerà la coppia pesante. Non dimentichiamoci di Belotti, che ha dimostrato di stare bene e non parte titolare da qualche partita. Attenzione al Genoa, che ha qualche buona individualità: c’è l’ex Strootman, c’è Retegui, c’è Malinovkyi, c’è Gudmundsson…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma gioca male? Ok. E allora che vogliamo fare? Avete intenzione di tifare per la Roma lo stesso o vi dimettete come hanno fatto altri in passato? Non è che possiamo dibattere all’infinito sul fatto che la squadra gioca male. Per me a Torino non ha giocato male, ma poi mi vengono a dire che difendo l’indifendibile. E allora smettiamola di parlare della qualità del gioco, e cominciamo a parlare d’altro. Leviamoci il pensiero: col Genoa giocheremo male, occupiamoci solo di prendere i tre punti. Mourinho sarà l’allenatore almeno fino al 30 giugno, e forse anche dopo. E allora che vogliamo fare? A me non sta simpatico, non è il mio allenatore preferito, il suo gioco non mi piace. Ma se avevamo vinto l’Europa League sarebbe stato il giorno più importante della storia al pari dello scudetto…A me sto scontro tra mourinhani e anti-mourinhani mi ha rotto le palle…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Kristensen a Torino ha fatto una partita normale. Lui, Karsdorp e Celik sono questi e non possiamo aspettarci chissà cosa da qui alla fine del campionato. Diverso il discorso a sinistra, dove Zalewski e Spinazzola se tornano quello che erano o ci hanno fatto intuire in passato è un’altra cosa. Ma a destra se tiri la monetina e ne sorteggi uno, sempre quelli sono. Non ci vedo un grosso studio sul far giocare uno o l’altro se non in base alla condizione atletica. Sono uguali, cambia poco, non vedo come migliorare questa situazione qua. E infatti Lukaku gioca solo con i centrocampisti, gli esterni quasi non li vede se non quando ogni tanto a destra si inserisce Cristante…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Pellegrini? Aquilani è un giocatore molto simile per qualità: mezzala di inserimento, gol…Anche Alberto ha avuto diversi problemi fisici, perchè lui era tanta roba…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Roma squadra che ha colpito più pali anche in Europa? Strano, come mai tirano così tanto in porta…Io che sono mourinhano convinto spero di poter dire un giorno “prendetevela in saccoccia”, perchè significa che è successo qualcosa di bello. Pellegrini? Tutti scrivono che i suoi problemi sono alle spalle, e allora speriamo di rivederlo protagonista come due anni fa. Sarebbe importante. Se Pellegrini supera i suoi guai e Aouar la smette di avere paura di farsi male, sarebbe un’altra storia. Se il procuratore di Pellegrini è uscito così allo scoperto, vuol dire che è pronto al 100%. Senza pensare che possa diventare il guerriero dei guerrieri, basterebbe che tornasse a essere quello di un paio d’anni fa. Magari ci cascasse…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Rui Patricio, è evidente a tutti, è un portiere che non esce tanto. Può essere un difetto, ma mi prendo Rui Patricio in giornate in cui vediamo i gol presi da Szczesny…abbiamo visto Onana quello che sta facendo, abbiamo visto Donnarumma…Trovatemi portieri migliori di Rui Patricio come rendimento, e io vi dico ok… Maignan? Me lo prendo, ma me lo darebbero. Se prenderei Milinkovic-Savic del Torino? No. Prende dei gol che mi farebbero arrabbiare molto di più di quanto succede con Rui Patricio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Torino è una squadra che ti fa correre e la Roma ha fatto una buona partita. Normale dare il pallone a Lukaku per far salire la squadra. Il Genoa è una buona squadra, e se riesce ad andare in vantaggio come ha fatto con Napoli e Lazio poi è difficile riprenderla. Sarà una partita difficile, ma i singoli sono in crescita, salvo i terzini…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma a Torino non mi è dispiaciuta. Si appoggia su Lukaku ed è evidente e la squadra ne trae beneficio. Romelu fa le stesse cose che faceva con l’Inter di Conte. Ho visto dei segnali positivi nella partita di domenica, e credo che la Roma vincerà a Genova…”

Redazione Giallorossi.net