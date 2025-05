“ON AIR!” – PES: “Klopp? Non escludo nulla”, LO MONACO: “Vista l’atmosfera, meglio che Gasperini vada altrove”, CORSI: “Che dolore vedere i tifosi fare la fila per l’autografo di Friedkin”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ve lo dico subito: la Roma se vince a Torino è sicura di arrivare davanti a loro (la Lazio, ndr), di andare in Europa League e dopo avergli recuperato 15 punti di distacco…già così nella mia vita, dopo i due scudetti, è la stagione migliore di tutti i tempi. Se poi disgraziatamente all’ultima arriviamo quarti davanti pure alla Juve, allora stiamo corto muso con i due scudetti che ho vissuto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pensavo che la Roma vincesse con più facilità contro un Milan disastrato e in dieci dopo 20 minuti, e invece ci tocca sempre soffrire fino alla fine. Ieri ci sono stati diversi striscioni, anche piuttosto impegnativi, a sostegno di Pellegrini. Io nel fare la somma di quello che è stata la stagione, vi invito a non dimenticare quello che era successo prima, perchè ora c’è il serio rischio della riabilitazione del patata…ci facciamo sembrare cose belle e buone cose che fino a qualche settimana fa detestavamo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Spero che la Roma non si sveni per Saelemaekers, perchè con 20 milioni ne puoi trovare uno più forte. Se devi superare una certa soglia di prezzo per poi tenerlo in panchina, allora forse meglio fare altre scelte…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ranieri ha fatto una cosa clamorosa, porta la Roma a un punto dalla Champions con quella squadra ribelle che non gli andava più…Ha fatto quello che deve fare un allenatore di squadra di calcio. Ranieri non si è fermato alle beghe romane, ha superato tutto, ha fatto giocare chi meritava ed è stato straordinario. La coreografia della Sud lascia a bocca aperta, Ranieri è un mito dei nostri colori, e si merita tutto. Meriterebbe anche un altro anno, ma tanto ora viene Klopp… La cosa che mi ha fatto più male ieri è stato vedere i tifosi in fila per farsi fare un autografo da Ryan Friedkin… La storia di Klopp? Ci metti il video, ci metti l’aereo dei Friedkin fermo a Salisburgo, metti Ghisolfi dice che porteranno un grande allenatore…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ghisolfi dice che porteranno un grande allenatore? Dipende dai loro punti di vista. Perchè per loro un grande allenatore è quello che ha vinto l’Europa League e ha portato ancora una volta la sua squadra in Champions… Fra l’altro mi dicono che Ghisolfi ieri ha smentito di aver detto a Zazzaroni che porterà un tecnico top, avrebbe detto: “Non ho mai detto questa cosa, ho detto che per noi in società sarà il migliore possibile”…a me detta così sembra una tragedia…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Serata bellissima dal punto di vista emotivo, ma anche per la vittoria della Roma che fa il suo battendo una squadra in difficoltà. Una serata che ci tiene ancora in corsa. La Roma giocherà l’Europa, speriamo almeno l’Europa League, ma Venezia-Juve sarà una partita vera, è un campo complicato e si giocheranno la vita: una minima speranza c’è ancora. Le voci su Klopp? Mi hanno divertito, ma c’è uno spettro talmente ampio di possibilità, da Klopp a Vieira, che sono aperto a ogni tipo di soluzione, non escludo nulla…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Secondo molti, tra cui l’ex romanista Gaetano D’Agostino, un’attesa così lunga e questo riserbo così estremo può essere giustificato dall’imminente annuncio di un grande nome per la panchina. Quello che è successo quattro anni fa ci porta a non escludere niente. Quello del nome del nuovo allenatore è diventato un gioco morboso a esclusione: se Allegri avesse firmato per la Roma non si sarebbe mostrato in giro per la Capitale, Farioli è vicino al Tottenham, De Zerbi resta al Marsiglia, Fabregas al Como…Montella? Allora vale anche Spalletti, sono entrambi impegnati con una nazionale…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io tra Juric e Gasperini, mi prendo Gasperini…E’ chiaro che se dovesse arrivare Gasperini, è perchè lo ha voluto Claudio Ranieri. E’ una cosa che sappiamo tutti e che risulta a chi ha verificato alcune indiscrezioni. Se fosse Gasperini, il popolo romanista dovrebbe dar credito alla scelta di Ranieri. Certo, vista l’atmosfera che si sta creando, non sarebbe facile per Gasperini. Ed è per questo che noi speriamo che Gasperini vada a fare le sue fortune altrove, e che la Roma punti su un allenatore differente…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma all’ultima partita può andare in ogni tipo di coppa, Champions, Europa League e Conference, e questo penso sia un assoluto inedito. Grazie anche al gol del vantaggio della Juventus, che arriva al 20esimo del secondo tempo sullo zero a zero: ma che è regolare quel gol? Quello era fallo. E perchè il VAR non interviene? No, perchè una settimana prima a Bergamo sono arrivati gli indiani a chiamare l’arbitro…Continuo a sentire follie! Ieri ho sentito dire Ghoulam dire che quello di Gimenez non era rosso: ma come si fa a dire una cosa del genere? Gliene dà due di gomitate a Mancini, non una!…”

