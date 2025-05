Ufficiale: Farioli lascia l’Ajax. Il club: “Decisione sua, è una grande perdita”. L’allenatore: “Visioni diverse con la dirigenza”

E’ ufficiale: Francesco Farioli ha deciso di lasciare l’Ajax dopo una stagione condotta in testa all’Eredivisie che si è però conclusa in modo negativo con un finale di stagione disastroso che ha permesso al PSV di rimontare e vincere il titolo.

“Farioli ha deciso di lasciare l’Ajax dopo un’attenta riflessione. Il tecnico ha informato la dirigenza del club della sua decisione. Grazie di tutto Francesco!“, scrive su X la società olandese.

Farioli dunque ora è libero di sistemarsi su una nuova panchina: l’allenatore, accostato a lungo alla Roma, sembra essere appetito anche dal Tottenham.

Farioli has decided to leave Ajax after careful consideration. The head coach has informed the club’s board of his decision.

Thanks for everything, Francesco! ♥️

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 19, 2025