“ON AIR!” – LO MONACO: “Campionato concluso così? Roma squadra più penalizzata d’Italia”, ROSSI: “Non escludo l’ipotesi che si riparta a settembre”, GALOPEIRA: “Morti? Ho più paura dei numeri del dopo Coronavirus”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “A questi ritmi, l’Italia tra qualche giorno sarà il paese con più contagiati al mondo, superando anche la Cina… E certamente saranno molti di più i contagiati che non conosciamo, addirittura sembra che il rapporto sia di uno a dieci… ”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io sono cosciente che esiste un problema che è mondiale. Sono sicuro che devo stare a casa per aiutare il mio paese, ma ho bisogno di sapere… Fra due settimane, un mese o due mesi quando il Coronavirus non ci sarà più, c’è il rischio che i 600 e i 700 morti giornalieri rischiano di essere un pochino fuorvianti sull’emergenza del momento, che comunque rimane…. Fra due mesi, quando il virus sarà superato, non dovrebbero più morire 700 persone al giorno, giusto? Io ho paura del dopo Coronavirus…che ci saranno dei numeri che nessuno avrà interesse a leggerci e che rischiano di essere superiori al Coronavirus…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Ma come si può organizzare le date del campionato…ci sono troppi aspetti collegati. Qua c’è un paese in emergenza. Ieri il caso Sportiello rende attuale il fatto che un contagiato basta per stoppare tutto… Ma secondo voi a fine maggio non ci saranno più contagiati? Io lo spero, ma non è detto… Il calcio è uno sport di contatto, e mi sembra tutto molto complicato… Il discorso economico va affrontato bene… Ma pensa cosa comporterebbe giocare le coppe tra fine luglio e agosto…ma cosa ti inventi sui contratti? E il mercato quando lo fai?…Si arrampicano gli specchi… Diawara e Zaniolo il tesoro della Roma? Ma allora Pastore e Nzonzi cosa sono, il baratro della Roma?”

David Rossi (Roma Radio): “Sono sconcertato dalle parole di Trump, che parla di luce in fondo al tunnel…loro negli Usa hanno avuto il record di decessi, hanno una curva di contagi altissima. Lui di cose stupide ne dice a bizzeffe, ma a lui interessa solo l’indice del Dow Jones, delle persone che muoiono non gli interessa… Tanti dicono che a maggio si potrà tornare a un minimo di normalità, così da poter riprendere gli allenamenti e giocare il campionato a giugno e luglio… Ma io penso che si debba prendere seriamente l’ipotesi di finire la stagione da agosto-settembre in poi, per poi fare una nuova preparazione in autunno e ripartire con un nuovo campionato a gennaio…questa ipotesi io non la scarterei…

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Se alla fine si cristallizzasse l’attuale classifica, la Roma sarebbe la squadra più penalizzata d’Italia perchè aveva ancora la possibilità di arrivare in Champions… Per me non sarebbe giusto assegnare un titolo con un punto di differenza, così come un posto in Champions…”

Furio Focolari (Radio Radio): “C’è stato un calo dei contagi per tre giorni…non facciamoci illusioni, ma se dovesse continuare così vuol dire che il picco c’è già stato… Sembrerebbe che il casino al sud non ci sia stato nonostante la fuga dal nord…e questa è una cosa positiva… Nessuno vuole riprendere a giocare se non ci sono certezze. Oggi solo un pazzo può pensare di ricominciare a giocare a calcio, ma prima o poi si ritornerà a giocare… Mettiamo che al 10 aprile non ci sono contagi, a fine aprile si potranno anche riprendere gli allenamenti…ma se non fosse così? Ora non siamo in grado di stabilire nulla, dobbiamo aspettare e basta… Lotito? Ci credo a quel virgolettato, è il suo classico modo di fare, ma adesso non è che possiamo dare tutti addosso a Lotito…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io continuo a dire che bisogna preservare il prossimo campionato e non questo… Se si cerca a tutti i costi di concludere questa stagione si può compromette poi il prossimo… Il buon senso deve prevalere… ma che me ne frega di finire questo campionato se le condizioni non ci sono…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Lotito? Mica è matto, gli allenamenti si riprenderanno quando sarà possibile… Sembra che ora Lotito sia diventato l’origine di tutti i mali… La Lazio ha la squadra più forte del campionato? Non è lui che lo dice, è la classifica che lo dice…”

