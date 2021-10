“ON AIR!” – CATALANI: “Terrorizzato dalle prossime tre partite”, FOCOLARI: “Per ora non c’è molta differenza tra Mou e Fonseca”, CORSI: “Contro la Juve non è più una partita segnata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Calafiori o Vina su Chiesa? E’ tutto là… Abbiamo visto che entrambi hanno patito molto Anderson nel derby. E con Chiesa, Dybala e Kean sarà il trittico davanti da contrastare. La Roma purtroppo è messa molto male lì, mentre la Juve sembra essere male a centrocampo: mancherà Rabiot per il Covid, giocheranno con Arthur. Noi abbiamo attaccanti forti come loro, perchè abbiamo Zaniolo, Pellegrini, Abraham… La Roma sta meglio della Juve, i punti lo dicono: questa volta non è per niente una partita già segnata come lo era con Fonseca, quando diceva ai giocatori che anche se perdevano andava bene lo stesso…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Gazzetta dello Sport di oggi apre con Osimhen che scappa con lo scudetto in mano, inseguito da Dzeko, Giroud e Dybala. In questo momento però non ci dovrebbe essere lo juventino, ma Abraham visto che la Roma è al quarto posto…Nella Juve sembrano fuori Dybala, che al massimo dovrebbe andare in panchina, e Morata. Anche Rabiot è di sicuro out per Covid. In attacco dunque dovrebbero giocare con Chiesa come battitore libero, Bernareschi e Kean… Per la Juventus, che dopo la Roma va a Milano con l’Inter, questa è una partita che se non vince rischia grosso di salutare il vertice. La Juve dovrà giocare molto più che col coltello tra i denti, perchè mica è così scontato che faccia filotto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho appena arrivato ha dato subito una bella frustata e il filo con i tifosi si è di nuovo teso. Ci sono tutte le condizioni per fare bene: lo stadio che si riapre, un grande allenatore in panchina, un club che vuole fare le cose in grande, l’attesa di ogni partita e vedere quanto la squadra migliora gara dopo gara. L’obiettivo non è facile da raggiungere, ma nemmeno impossibile, e questo può aiutare in questa prima stagione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le nazionali ci stanno consegnando giocatori di umore migliorato, come Abraham, che ha giocato e segnato, e Veretout, che con la Francia ha vinto la Nations League. L’altro argomento è che oggi parte ufficialmente la campagna abbonamenti della Roma. Dobbiamo fare i complimenti al club per i prezzi, che sono piuttosto accessibili. Sono contento che la Roma sia la prima a farlo: questo filo che si era molto allentato in questi anni tra tifoseria e società era brutto da sentire…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mi sarei fatto dieci anni di carcere per avere un giocatore come Busquets nella Roma… Il fondo saudita? Non capisco come funziona: loro hanno mezza Londra in mano, però ci si scandalizza perchè hanno comprato il Newcastle. Ma di che parliamo… Per ora l’andamento della Roma di Mourinho e Fonseca è lo stesso: hai perso contro l’unica competitor, che è la Lazio. Le partite con Juve, Napoli e Milan ci diranno se con Mou l’effetto è migliorativo, perchè se esci bastonato, ditemi voi dov’è il miglioramento… Hai ancora dei problemi strutturarli, hai una difesa con tanti problemi, un centrocampo debole, solo l’attacco secondo me è più forte. Rispetto all’anno scorso stai messo nella stessa situazione, anzi sei più penalizzato perchè non hai Spinazzola… Io ho il terrore di queste tre partite, perchè se esci con tre schiaffi ditemi cos’è cambiato: saresti la solita squadra mediocre da sesto o settimo posto…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Alla ripresa del campionato avremo Juventus, Napoli e Milan. Queste per la Roma sono le settimane decisive per capire che squadra è…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Per ora non c’è molta differenza tra la Roma di Mourinho e quella di Fonseca, perchè queste partite vinte l’anno scorso le aveva vinte anche il portoghese. Se vai a vedere la classifica dello scorso campionato, forse Fonseca stava meglio di Mou. Su Vina, anche dopo averlo visto contro la Lazio, secondo me Calafiori è più bravo dell’uruguaiano… La Roma contro la Juventus parte fortemente sfavorita, soprattutto perchè gioca fuoricasa e ora che gli stadi sono tornati a riempirsi il fattore campo pesa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mancini e Ibanez hanno dimostrato di non essere una coppia, e con Kumbulla fuori dai radar e Smalling sempre infortunato, saranno comunque loro a giocare quasi sempre. Io penso che qualcosa dietro a gennaio verrà fatto… Allegri contro Mourinho? Sono due personaggi che ci stanno bene. Mou è amico di tutti, salvo poi quando si scende sul campo. Bisogna vedere se è tornato quello del triplete, ma sono comunque personaggi che fanno bene al calcio italiano…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zakaria? La Roma ci sta addosso. Dopo l’illusione di questa estate con Xhaka, occorre cautela. Ma la Roma c’è e vedremo se a gennaio riuscirà a chiudere. E’ la prima scelta, ed è quello più raggiungibile, ora vedremo se riuscirà a prenderlo…”

