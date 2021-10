Juventus-Roma, la protesta dei Fedayn: “57 euro più commissione, non meritate la nostra passione” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel giorno della riapertura degli abbonamenti e della corsa a prenotare un posto all’Olimpico, si alza anche una voce di protesta.

E’ quella dei Fedayn, l’unico gruppo della Sud che ha deciso di non tornare a riempire i seggiolini dello stadio dopo la scelta di ridurre al 50% (ma ora sarà al 75%) la capienza degli impianti al pubblico per via del Covid.

Oggi lo storico gruppo della curva giallorossa ha manifestato il proprio dissenso per il caro biglietti in occasione di Juventus-Roma, che per il settore ospiti costerà più del previsto: “57 euro più commissione, non meritate la nostra passione“.

La Roma, trattandosi di una partita giocata fuori casa, ha ben poche responsabilità sul prezzo del tagliando, stabilito da chi organizza l’evento. E cioè la Juventus.

Redazione Giallorossi.net