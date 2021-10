AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 11 ottobre 2021:

Ore 16:30 – ZANIOLO IN GRUPPO, OK PER LA JUVE – Buone notizie dall’allenamento odierno: Zaniolo si è allenato regolarmente in gruppo e ci sarà contro la Juventus. Ancora out Smalling, che tornerà a novembre.

Ore 16:00 – ROMA E NAPOLI SU MAZRAOUI – Sia la Roma che il Napoli si stanno muovendo per Mazraoui, terzino destro dell’Ajax in scadenza di contratto. I due club, riferisce Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, hanno chiesto informazioni a Raiola.

Ore 14:50 – ABBONAMENTI ROMA, SITO IN TILT: SI RIPARTE ALLE 16 – Troppo alta l’affluenza sul sito della Roma che ha avuto parecchie difficoltà a soddisfare le richieste dei tifosi. Per questo motivo il club, dopo essersi scusato per i disagi, ha annunciato che la vendita degli abbonamenti è momentaneamente sospesa: si ripartirà alle ore 16 per permettere ai tecnici di ovviare ai problemi.

Ore 13:25 – ABBONAMENTI, LUNGHE CODE SUL SITO DELLA ROMA – E’ partita questa mattina alle 11 la campagna abbonamenti della Roma: lunghe code, seppur on line, sul sito del club giallorosso con tempi di attesa di oltre un’ora per potersi assicurare un posto.

Ore 11:10 – ITALIA-SVIZZERA DALL’OLIMPICO A BERGAMO – Il match dell’Italia in programma il 12 novembre a Roma contro la Svizzera potrebbe essere spostato allo Stadio Atleti Azzurri di Bergamo viste le condizioni del terreno di gioco dell’Olimpico. Lo riferisce Alessandro Alciato, giornalista della Rai, su Twitter.

Ore 10:30 – “MOU GRANDE ALLENATORE, GLI AUGURO OGNI BENE” – L’ex allenatore giallorosso Claudio Ranieri torna a parlare della sua Roma ospite dei microfoni di Radio Uno: “Mourinho è un grande allenatore e motivatore, lo vedo bene e gli auguro ogni bene. Il ko nel derby? Può succedere”.

Ore 10:00 – MAZRAOUI PRIMO OBIETTIVO PER GENNAIO – Tiago Pinto ha individuato il primo obiettivo per la destra in vista di Gennaio: si tratta di Mazraoui, terzino dell’Ajax in scadenza di contratti. Valutazione intorno ai 5-8 milioni. Lo rivela Il Romanista.

Ore 9:30 – VINA, 63 MINUTI CON L’URUGUAY – Pesante sconfitta per l’Uruguay di Vina, battuto 3 a 0 dall‘Argentina: in rete Messi, De Paul e Lautaro. Il terzino giallorosso ha giocato 63 minuti, poi il ct lo ha sostituito inserendo Piquerez al suo posto.

Ore 9:10 – ZAKARIA, SPUNTA IL BARCELLONA – Una concorrente “pesante” nella corsa a Zakaria: stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport, anche il Barcellona sarebbe interessato al centrocampista svizzero nel mirino della Roma e di Pinto ormai da mesi.

Ore 8:30 – VIA ALLA CAMPAGNA ABBONAMENTI – Alle 11 di questa mattina la Roma riaprirà i botteghini per i tesserati con lo slogan “Per innamorarsi ancora”. Primi tre giorni di prelazione, poi la vendita libera con i seguenti prezzi: curve 235 euro, Distinti 325, Tribuna Tevere tra i 355 e i 629 euro mentre la Monte Mario costerà 689 euro.

(In aggiornamento…)