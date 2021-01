“ON AIR!” – SAVELLI: “Vittoria strepitosa, ci stiamo divertendo”, CORSI: “Condizione fisica straordinaria”, FOCOLARI: “La Roma ha preso il posto della Lazio”, ROSSI: “Contro il Crotone serve il coraggio di cambiare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Abbiamo iniziato bene questo 2021. Ho esultato come non facevo da tempo al gol di Dzeko. Vincere una partita come quella di ieri è molto significativo. Era una partita difficile, e poi con tutta quella pioggia…Era davvero molto complicato. La Roma conferma il terzo posto in una giornata in cui vincono tutte le altre. E’ una vittoria che può avere un significato molto particolare…sono un po’ preoccupato per il Crotone, ieri la Roma ha speso tantissime energie. Secondo me servirà il coraggio di cambiare molto la formazione rispetto a quella vista ieri…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Vittoria strepitosa, grandissima vittoria, fondamentale…A un certo punto della partita ho anche pensato: “Tutto sommato se finisce zero a zero, me lo tengo”, perchè sono quelle partite che dopo aver dominato prendi il contropiede e finisci addirittura per perdere. Ci stiamo divertendo, la Roma ora vince spesso, e oltre a questo è bella da vedere. Ha sempre un’idea, sa sempre cosa fare. Tutti meritano una lode complessiva, dal primo all’ultimo che lavorano dentro e fuori la squadra. Il passo in avanti fatto dalla Roma è evidente, e chi non lo vuole vedere ha gli occhi tappati…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Rigore scandaloso a favore della Roma che non viene dato. Ma quando ce lo date un rigore che sblocchi la partita? Non vogliamo regali, vogliamo solo essere rispettati. La partita ieri rischiava di finire 0 a 0. Ieri ho sofferto come un cane, ma la squadra secondo me non ha avuto paura, ha anche giocato calcio discretamente bello su un campo pesante. La Roma sta giocando bene e sta vincendo contro squadre meno forte di lei. Crotone? Attenzione a pensare che sia una passeggiata, mi auguro che il mister non stravolga la squadra: se levi Dzeko, Mkhitaryan e Pellegrini, il livello si abbassa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Che squallore leggere la storia di Zaniolo sulle prime pagine dei giornali, sulle televisioni…La trovo una cosa ridicola che la stampa si occupi di questa piccola storia come ce ne sono tante… La Roma ha una condizione atletica straordinaria. Ha pressato la Samp su un campaccio dal primo al novantesimo, questo è importante. Di solito a gennaio ci afflosciavamo, e invece la condizione vista ieri è entusiasmante. Dzeko ha fatto un gol d’altri tempi, da prima punta di grande classe. Secondo me il migliore in campo in assoluto è stato Mkhitaryan. Karsdorp? Secondo me ieri prima dell’assist non aveva giocato bene…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Fonseca secondo me non se l’è tolto dalla testa il 4-2-3-1, che è ancora il suo sistema di gioco preferito… Lui ora ha trovato questa quadra, e non credo che voglia toccare fino al termine del campionato. Poi il prossimo anno chissà…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cristante può piacere o non piacere, ma per un allenatore avere un giocatore che fa il difensore, centrocampista, il trequartista, e ogni volta che entra dà sempre tutto è di grande importanza. Ieri è stato decisivo anche nell’azione del gol. Avere giocatori che ci mettono questa dedizione sono fondamentali per una squadra e un allenatore….”

Dario Bersani (Rete Sport): “L’arbitro ieri non mi è piaciuto affatto. A me Chiffi è piaciuto molto meno per l’interpretazione dei gialli e dei falli, più che per il rigore su Mkhitaryan. Il livello degli arbitri è molto basso. Karsdorp è uno dei meriti che vanno ascritti a Fonseca, con lui e con Villar ha lavorato sicuramente molto bene. Smalling sta ritrovando la forma migliore, ma di certo non è una sorpresa. A me ieri è piaciuto tanto Mancini, nel secondo tempo ha fatto il centrocampista aggiunto, sempre a sostegno dei compagni…”

Marco Juric (Rete Sport): “Rispetto alla Roma che conosciamo degli ultimi due anni va fatto quel salto per il quarto posto, e per farlo devi vincere contro due o tre delle tue dirette avversarie. Puoi anche fare il cammino perfetto contro le altre, ma se perdi tutti gli scontri diretti, che sono sei squadre e quindi dodici partite, e allora quel salto non lo hai fatto. Ecco perchè aspetto Inter e Lazio, e poi Juventus e Milan, per capire se davvero ci stai quest’anno…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Il campo ieri ha tenuto nonostante la pioggia da record, bisogna fare i complimenti a chi gestisce il campo. La Roma ha sempre giocato nella stessa maniera, è una squadra che ruba l’occhio e merita di stare al terzo posto. Poi ci sono Inter e Milan che vanno fortissimo, ci sono Atalanta e Juventus che stanno rientrando, c’è il Napoli…non sarà comunque facile arrivare al quarto posto, ma la Roma c’è…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma non ha giocato un bel primo tempo, ma ha fatto un grande secondo tempo. Lo scontro con l’Inter dirà molto della Roma, ma una Roma al terzo posto non se l’aspettava nessuno. Mercato? Di qualcosa avrebbe bisogno, ma non vedo emergenze. Secondo me la fascia sinistra è scoperta, con tutto il rispetto per Calafiori, mi sembra che quando manca Spinazzola è un problema perchè Peres è solo un adattato…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ha bisogno di vincere contro una big, deve battere l’Inter. La Lazio no, perchè per me non è una squadra di testa di questo campionato. La Roma merita il terzo posto in un campionato sghembo, ma deve battere una grande e uscire da questa situazione ambigua… La Roma ha il potenziale per essere costante, ma può sempre smarrirsi. Fonseca non è uno che spaccia calcio, ma la squadra resta un punto interrogativo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se la Roma merita il terzo posto? La classifica non dice bugie, la Roma merita. Non è una squadra che ruba l’occhio, ma mi sembra una squadra che ha cambiato passo rispetto all’anno scorso. La Roma ha preso il posto della Lazio in questo campionato, la Lazio ne è uscita e la Roma è entrata… Se serve qualcosa alla Roma sul mercato? Sì, come a tutti. La crescita di Karsdorp, se confermata, metterebbe a posto il ruolo dove era più carente. Ieri l’olandese è andato benissimo. Alla Roma serviva come il pane un terzino, e se Karsdorp gioca a questi livelli è il giocatore che la Roma pensava di aver trovato quando lo comprò anni fa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mercato? Io cercherei un attaccante intermedio che possa risolvermi qualche partita. L’impressione è che Mkhitaryan tenga botta fino alla fine, mentre Pedro può avere qualche problema. E se Pellegrini non riesce a trasferire in gol tutte le qualità che ha, allora forse ti serve qualcuno capace di risolverti qualche partita…”

Redazione Giallorossi.net