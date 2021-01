Ancelotti: “Zaniolo? I panni sporchi si lavano in casa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ex centrocampista giallorosso Carlo Ancelotti, attuale allenatore dell’Everton, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport di tanti temi legati al nostro calcio, dal campionato fino al recente caso Zaniolo.

Questo il pensieri espresso dal tecnico in merito al giocatore giallorosso: “Una volta si diceva che i panni sporchi vanno lavati in casa e dovrebbe essere così anche nel calcio. L’aspetto personale va gestito come meglio si crede ma la pubblicizzazione può essere un danno per tutti”.

“Oggi i social – ha proseguito Ancelotti – hanno allontanato e reso più difficili le relazioni personali e questo incide anche nella vita privata di tutti noi. Io la chiamo la solitudine dello smartphone. Noi all’Everton abbiamo delle regole di comportamento ma è impossibile impedire l’uso dei social, dipende poi dall’intelligenza dei giocatori saperli gestire”, ha concluso.

Fonte: Radio Anch’Io Lo Sport