Roma, un mercato senza soldi: via a prestiti e scambi

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il mercato della Roma sarà pesantemente condizionato dal rosso di bilancio, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri). Difficile dunque pensare che Tiago Pinto possa fare molto, afferma il giornale.

Per questo si punterà soprattutto sugli scambi: a risolvere la situazione potrebbe essere l’affare sull’asse Roma-Liverpool con l’Everton di Ancelotti: gli inglesi vogliono trattenere Olsen come secondo portiere, e da Trigoria non si metteranno di traverso.

Soprattutto perchè Fonseca, dall’Everton, vorrebbe avere un calciatore che ha già allenato: sii tratta di Bernard allo Shakhtar Donetsk. Potrebbe essere proprio il piccolo brasiliano (162 centimetri) il trequartista in più da inserire in rosa, magari mandando a giocare altrove l’intristito Carles Perez.

Un’altra soluzione possibile, ipotizza oggi la Gazzetta dello Sport, è ripetere operazioni in stile Villar e Ibanez: puntare su giovani calciatori da prendere in prestito con diritto o obbligo di riscatto che permetterebbe al club di rimandare il pagamento. Una formula ormai utilizzata un po’ da tutti i club, vista la situazione vissuta anche dal mondo del calcio.

Fonte: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport