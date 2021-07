“ON AIR!” – PIACENTINI: “Spinazzola? Cosa peggiore non ci poteva capitare”, CORSI: “Ora capiremo la potenza di Friedkin”, CIARDI: “Mi aspetto colpi alla Mou versione 2021”, FOCOLARI: “Marcelo è impossibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma non ha mai avuto allenatori che avevano vinto la Coppa dei Campioni, tranne Fabio Capello. Capito di che livello parliamo? Cerchiamo di indirizzare la nostra sete di sapere sulle cose giuste, e cioè su quello che Mourinho potrà dare alla Roma, vedere gli effetti di questo grandissimo tecnico e uomo di calcio sulla squadra. Insisto: il mix tra la tradizione della Roma, che ha giocatori molto tecnici, e la spasmodica vittoria di Mou può essere un mix vincente. Perchè la Roma nel suo DNA non ha avuto la spasmodica voglia di avere la meglio sull’avversario…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Mourinho parla di progetto sostenibile, ma lui sottolinea il fatto che vuole accelerare questo processo. Il suo “mi aspetto dei regali” io l’ho letto in questo senso. Non è capitato spesso che un nuovo allenatore della Roma, appena insediato, si esponesse in questi termini. Già questa strategia di comunicazione e questo modo di dirlo, e Mou se lo può permettere, per me velocizza un pochino…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Non bisogna fossilizzarsi troppo sulle parole di Mourinho, sull’esegesi del testo. Lui dice una cosa da tecnico di livello: il mercato della Roma con lui non sarà lo stesso di quello che ci sarebbe stato con Italiano, ma anche con lo stesso Sarri. Mourinho ha la capacità di aprirti nuovi filoni di mercato. Poi certo, da qui ad aspettarsi Kantè o Benzema ce ne passa, ma si può anche pensare a delle vie di mezzo. Il regalo non vuol dire per forza il colpo gigantesco, ma operazione alla Mourinho versione 2021… Prendi giocatori che non sono fuoriclasse ma che ti possono far alzare la media. La parole “regali” fa parte del manuale di comunicazione di uno come Mourinho. E siccome ha parlato al sito della Roma, è evidente che sia qualcosa di concordato poter dichiarare determinate cose…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ora si vedrà la potenza dei Friedkin, ora che si è fatto male Spinazzola, ed è un problema enorme. Noi abbiamo avuto tanti giocatori che si sono fatti male, ed è stato un grande problema per la Roma. Karsdorp appena arrivato si è fatto il crociato e non ha giocato due anni. Spinazzola stesso si è fatto male spesso. Ora speriamo di rimpiazzarlo con uno più forte o almeno uno del suo livello, ma è comunque una disgrazia. Per il ragazzo è una tragedia vera, perchè ha dovuto dire addio all’Europeo e poi soprattutto perchè ne aveva già passate tante. Mi piacerebbe capire l’Inter che cosa…vabbè dai tanto tutti bene o male sappiamo, ma è meglio lasciar stare in questi momento. Speriamo si riprenda presto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma dovrà risolvere questo problema grave, una cosa peggiore non poteva capitare e ha fatto bene Mourinho a sottolinearlo. Vedremo che succederà. Finalmente qualcosa si muove, i comunicati sono l’unico modo per sapere come sta lavorando la società. Ora speriamo di leggere anche dei comunicati di giocatori in entrata nei prossimi due o tre giorni, anche se temo che le operazioni in entrata siano strettamente legate a quelle in uscita… Io speravo che col cambio di proprietà ci si potesse smarcare da questo obbligo di dover vendere prima di comprare. Speriamo di essere smentiti come è accaduto con Mourinho…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Doku? Ci sono 50 milioni di buone ragioni per non prenderlo, perchè lo valutano già quella cifra. Ha 19 anni, va solo per conto suo e non ti passa mai la palla. Però ha velocità e potenza…”

Marco Juric (Rete Sport): “Marcelo? Se avessimo la certezza che può garantirci un campionato per intero da titolare sarebbe un conto, ma da quello che vedo al Real Madrid non è più così. I nomi del Chelsea sono i più facili da fare perchè sono esuberi, e perchè uno dei due è stato un ex della Roma, che è anche il sostituto di Spinazzola in Nazionale, e per questo Pinto ci sta pensando. Doku? Stesso discorso di Kostic, la Roma le ali ce le ha, e ora devi coprire la voragine che ti si è aperta a sinistra… Calafiori? Non ha ancora dimostrato nulla. Non si può pensare di mettere una toppa a Spinazzola credendo ciecamente a Calafiori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’infortunio di Spinazzola è una vera e propria mazzata, soprattutto per la Roma. Vediamo poi in giro se si può trovare il sostituto all’altezza. Biraghi no, ha avuto difficoltà a Firenze soprattutto in fase difensiva. Cercherei altro…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Marcos Alonso costa tanto, Marcelo ha uno stipendio elevato. Sono operazioni complicate, ma non escludo niente. Ci sono giocatori italiani che possono avere senso, come Biraghi che può fare 4-5 mesi e poi ti rientra Spinazzola. Se tu prendi Emerson Palmieri, ti chiedono 25 milioni, e poi quando rientra Spinazzola che fai?…”

Franco Melli (Radio Radio): “Spinazzola mica starà fuori solo 3-4 mesi, guardate che starà fuori tutta la stagione….”

Furio Focolari (Radio Radio): “Spinazzola starà fuori per sei mesi. Marcelo ha un anno di contratto a 11 milioni, non è possibile, non potresti nemmeno spalmargli troppo l’ingaggio perché ha una certa età. Mica puoi fargli 3 anni di contratto a uno che ha 33 anni. Ragazzi, non è un’operazione possibile…”

