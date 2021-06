“ON AIR!” – MACCHERONI: “Mou ha avuto garanzie, non sta qui a perdere tempo”, CIARDI: “Con lui la Roma ha aperto porte di mercato che prima non esistevano”, CORSI: “Aspettiamo, per ora non si vede luce”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La rivoluzione della Uefa? A me non dispiace questa scelta di abolire il gol in trasferta. Ora aumenteranno le partite che finiranno ai supplementari. Hakimi venduto a 70 milioni? Bel giocatore, ma che davvero adesso vale 70 milioni? Ma che siamo matti? Allora anche Spinazzola vale 70 milioni. E secondo me non li vale. Se Pinto vende Spinazzola a 70 milioni, vado su e gli bacio il piede sinistro. Ma ora Icardi quanto lo paghi? Non più di 70 milioni. Ma sposterà più un centravanti di un terzino. Un terzino non ti fa vincere uno scudetto o una coppa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Rui Patricio? Gli hanno fatto una statua nella sua città natale per una parata che fece nella finale degli Europei contro la Francia su Griezman…Che poi l’ha rifatta para para a Pogba. Non sarà il portiere più forte del mondo, ma sarà di sicuro più forte di Pau Lopez. Penso che ci si possa accontentare di Rui Patricio…Noi possiamo dire tutto, ma qua al momento non si vede luce. Ci fidiamo, perchè c’è Mourinho. Io non ho ancora capito. Noi vorremmo vincere, e per farlo servono i grandi giocatori. Demiral? E’ rotto, se gli dai 10 milioni te lo tirano dietro…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Demiral può valere 40 milioni solo nel gioco delle plusvalenze, che tu gli dai uno dei tuoi e lo valuti 35 milioni…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho ti apre una via diversa da quella che battevi precedentemente. Bisogna tenere conto strade diverse per avere informazioni su quello che fa la Roma sul mercato. La Roma, grazie a Mourinho, si è aperta delle porte di mercato che prima manco sapevamo che esistessero… Rui Patricio? Non è un fenomeno, altrimenti non lo pagavi 8 milioni. Le parole di Perez? Sarà pure vero quello che dice, ma è inelegante, manca di stile. Parla del Manchester United, ma perchè tirare in mezzo la Roma…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La notizia che trova conferma in queste ore è che la Roma è ad un passo da Rui Partricio. Le tre trattative aperte sono Rui Patricio, Xhaka e Belotti, i tre nomi sono quelli…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dopo l’annuncio di Mourinho era uscito il fatto che la Roma stesse cercando un difensore centrale dominante. Le voci su una possibile cessione di Ibanez aggiunte ai dubbi sulle condizioni di Smalling mi fa pensare che la Roma stia cercando un profilo importante per la difesa. Ma le priorità sono portiere, centrocampista e attaccante…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se questa Roma l’anno scorso era da quinto posto, secondo me se ci aggiungi Mourinho allora sei da quarto posto. Se eri da settimo posto, con Mourinho sei da quinto, e ci aggiungi un po’ di cosette…Se l’obiettivo è arrivare tra i primi quattro, mi sento abbastanza tutelata da Mourinho e da quello che si farà sul mercato, perchè qualcosa verrà fatta…Io penso che Mou abbia perfettamente contezza della situazione. Perchè avrebbero dovuto raccontargli cose non vere, lui ci metterebbe mezzo minuto a sputtanarti… Io penso che il primo anno dovremo avere un po’ di pazienza, anche perchè lui lo dovrà mettere insieme questo gruppo qui…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Ma ti pare che Mourinho non sa quello che vuole. Lui ha in testa un tipo di lavoro che hanno già progettato, loro sanno già quello che devono fare, poi alla fine vedremo se hanno fatto bene o male. Io aspetto con grande serenità. Non ci credo nemmeno se lo vedo che Mourinho viene qui per aspettare tre anni per arrivare in Champions. Altrimenti se ne va. Non è che sta qui a perdere tempo. Se sta qui è perchè ha avuto garanzie…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se davvero la Roma non ha i soldi per comprare Xhaka se prima non cede Nzonzi e un altro paio di giocatori, mi prende un colpo… Ma a Mourinho gliel’avevano detta questa cosa? Perchè a me questo passaggio qui non mi torna. Ma come ti ha detto di sì, oh?… A meno che lui ora non ti abbia detto: quello che c’era prima qui era un somaro, perchè questa squadra qui vale molto di più. Magari per lui mancano solo due o tre ritocchi. Comunque a parte tutto, una squadra competitiva andrà fatta. Per avere questo colpo di fulmine con i Friedkin, qualcosa di mourinhano gli avranno prospettato…”

Marco Juric (Rete Sport): “Visto che la proprietà non parla, allora meglio buttarsi sull’allenatore. Mourinho pensava di venire qui e non dico comprare Mbappè, ma nemmeno di aspettare la cessione di Nzonzi per poter fare mercato. Solo lui ce lo può dire. Ormai mancano pochi giorni, aspettiamo lui e poi capiremo meglio il mercato. Le avvisaglie di questi giorni qui, dopo Xhaka e Rui Patricio, non sembrano essere proprio il massimo. Però siamo al 25 giugno, ci sono due squadre in Serie A che non hanno nemmeno un allenatore, e noi parliamo come se fossimo già alla fine di luglio. Le parole di Mourinho rimetteranno tutto a posto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Xhaka e Rui Patricio? Mi sembra una buona partenza per la Roma. Sono giocatori di esperienza, si vuole consolidare una squadra di qualità media. L’unico handicap è il cambio dell’allenatore, perchè ti può portare qualche problema di tempo per far capire ai giocatori le proprie idee…”

