Roma, smentite su Demiral e conferme su Aké: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – La notizia della giornata è di sicuro il (presunto) interesse della Roma per il difensore della Juventus e della nazionale turca, Merih Demiral.

L’indiscrezione di mercato è stata lanciata nella notte da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport solitamente ben informato sugli ultimi sviluppi del calciomercato. I bianconeri chiedono addirittura 40 milioni, e per questo l’affare appare improbabile.

Stando a quanto racconta poi il portale “Gazzetta.it” (C. Zucchelli) in questi minuti, da Trigoria avrebbero smentito l’interesse nei confronti del 23enne centrale bianconero. Un nome che invece piace alla Roma è quello di Nathan Aké, 26 anni, difensore olandese del Manchester City.

Un profilo che sembra essere perfetto per la difesa giallorossa: mancino, forte in marcatura ma anche abile di testa e che all’occorrenza può anche disimpegnarsi bene nel ruolo di terzino sinistro.

Ma prima di affondare il colpo, la Roma deve cedere uno dei suoi quattro centrali in rosa: Gianluca Mancini e Marash Kumbulla sembrano destinati a restare, mentre è molto più incerta la posizione di Roger Ibanez e Chris Smalling. L’inglese può tornare in Premier, mentre altre mete appaiono improbabili.

Il brasiliano invece ha qualche estimatore in più in giro per l’Europa, ma se la Roma dovesse cederlo entro il 2024 dovrebbe pagare il 10% del prezzo di vendita all’Atalanta, squadra da cui lo ha prelevato. Motivo in più per venderlo ma solo di fronte ad un’offerta davvero importante.