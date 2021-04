“ON AIR!” – MAGNI: “Se la Roma non batterà un Sassuolo stra-decimato sarà il de profundis”, BERSANI: “Locatelli e Ferrari out? Una cosa che non sta né in cielo né in terra”, ROSSI: “Campionato falsato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Sassuolo-Roma non mi sembra a rischio rinvio, anche perché il Sassuolo non ha segnalato nulla alla Asl, ha solo isolato i suoi giocatori in maniera preventiva. E non li ha isolati per fare un favore alla Roma. Il favore alla Roma semmai lo ha fatto il tecnico che in un’intervista sfuggita a tutti ha detto il ciclo è finito… Fino all’ultimo spero possa esserci un altro ingresso in società, nella parte sportiva, qualcuno che sa di calcio…”

David Rossi (Roma Radio): “La decisione del Sassuolo di non far giocare domani Locatelli e Ferrari? I club non si fidano dei protocolli allestiti per contrastare il Covid, e quindi a seconda delle varie situazioni, della partita che devono giocare, e della classifica prendono decisioni che variano da società a società. Il campionato così viene abbastanza falsato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma trema perchè affronta il Sassuolo senza giocatori? Ma guardate che nel Sassuolo non gioca nessuno…Cioè, loro si presentano con la Primavera e noi dovremmo aver paura?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Domani si ricomincia: la peggior difesa della Roma contro il peggior attacco del Sassuolo. Fonseca non ha giocatori, quindi non ha molte scelte da fare. Poi speriamo che da qui a giovedì si metta a posto qualche situazione. Domani però se la Roma non vince contro questo Sassuolo, sarebbe davvero il de profundis. Domani è una responsabilità maggiore, perchè contro un Sassuolo stra-decimato, allora già dalla prossima settimana sarebbe il momento di decidere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ferrari e Locatelli sono i giocatori più importanti del Sassuolo, e loro scelgono di non schierarli domani nonostante siano negativi e nonostante le assenze. Io mi trovo anche nell’imbarazzo di doverla commentare questa cosa qui…Io penso che a parte Bonucci, che è risultato positivo al Covid, tutti gli altri nazionali andranno in campo. Ma che vogliamo dire che il Sassuolo vuole favorire la Roma? La stagione del Sassuolo è finita. Diventa una partita perchè ai giallorossi mancano più calciatori che al Sassuolo…Mo non è che possiamo far passare il campionato per falsato perchè il Sassuolo non fa giocare Locatelli? Ma fatemi il piacere, per cortesia…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se la Roma non dovesse vincere nemmeno sabato contro il Sassuolo, è giusto che tu non ci vada in Champions. Se vai a vedere, la partita della Roma sulla carta dovrebbe essere quella più difficile, ma per me non è così. E’ più insidiosa la partita della Juve col Toro, l’Udinese è una buona squadra e può mettere in difficoltà l’Atalanta… Il Sassuolo che ha deciso di tenere fuori Locatelli e Ferrari? Io sarei furibondo, la Roma non c’entra nulla, ma il Sassuolo fa una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se i tamponi sono negativi, tu li levi di mezzo? Fossi un tifoso di un’altra squadra sarei fuori di testa, perchè non è mai successa una cosa del genere. Questi non fanno giocare i negativi…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma era terza fino a qualche settimana fa, ora rischia di scivolare al settimo posto: un motivo ci sarà. Ma dove pensi di andare con questa media qui. L’obiettivo del giovedì pesa nella testa….”

