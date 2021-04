Smalling, il ginocchio non migliora e il difensore vola in Spagna per curarsi

AS ROMA NEWS – Chris Smalling non fa progressi. Il difensore giallorosso sarebbe dovuto rientrare in gruppo durante la sosta per le nazionali, e invece continua a lavorare individualmente e non riesce a rimettersi a disposizione di Fonseca.

Intorno alle condizioni fisiche del giocatore, su cui la Roma aveva investito parecchio lo scorso mercato, resta il mistero: qual è il problema di Smalling? Si tratta di un infortunio muscolare o è ancora il ginocchio a frenarlo? Quando potrà tornare a giocare?

Stando a quanto rivela l’emittente Tele Radio Stereo questa mattina, il centrale inglese non ha ancora risolto i problemi al ginocchio e per questo sarebbe volato in Spagna per farsi seguire dal professor Cugat, specialista in questo genere di infortuni. Quando tornerà a disposizione di Fonseca? La risposta forse l’avremo solo oggi dallo stesso allenatore, in conferenza stampa.

Fonte: Tele Radio Stereo