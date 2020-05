“ON AIR!” – MAGNI: “Gestione Sensi e quella Pallotta? Paragone impietoso”, LO MONACO: “Zaniolo e Pellegrini in vendita è una non notizia”, CORSI: “Senza tifosi allo stadio non vedrei più nemmeno la Roma”, MELLI: “Il calcio senza pubblico è come fare l’amore con una bambola gonfiabile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Alessandro Austini ha scritto che forse Zaniolo e Pellegrini, dall’essere incedibili, ora non lo sono più. Ma non è che ha scritto che la Roma venderà Pellegrini e Zaniolo… Nel mio immaginario ho sempre pensato che la Roma avesse due punti fermi: Zaniolo e Pellegrini. Ora nessuno è in grado di dire che lo farà… Se Pallotta venisse a Roma che segnale sarebbe?…Io dico una cosa così, non so se viene davvero…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Chi ha portato la Roma a queste condizioni, qualcosa deve pagare… Se Pallotta venisse a Roma sarebbe un segnale importante, sarebbe finita una quarantena durata due anni…Cosa verrebbe a fare? Forse vuole fare un altro tuffo nella fontana…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ora si riapre tutto e tra una ventina di giorni vediamo come finirà questa storia… La Bundesliga? Non ce n’è uno che si è interessato di quelle partite…Senza pubblico, senza contrasti, senza veemenza….Questo non è calcio. Il calcio senza tifosi è un altro sport…se restasse così, io non vedrei più nemmeno la Roma. A me piace vedere il tifo. Guardare le partite a porte chiuse? Sì all’inizio le vedi, ma poi la cosa piano piano va a morire… Ma prima o poi sta storia di questo Covid prima o poi finirà… Il fallito (si riferisce a James Pallotta, ndr) ieri ha detto che c’è sempre stato…ma se sono due anni che non si fa vedere… I debiti? Noi siamo dieci anni che lo diciamo, sono certi giornali che se ne sono accorti ora…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Dire che lo stadio riaprirà nel 2021, mi pare una cosa abbastanza fuori luogo visti i dati. La Roma ha fatto uno studio su uno stadio Olimpico con una capienza di 30-35 mila spettatori, con un distanziamento… Il Coni mi dice che ci stanno lavorando. Se mille persone possono andare a teatro all’aperto, perchè in uno stadio da 60 mila posti non possono entrare 30 mila? Il vero problema è all’ingresso e all’uscita…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Stadi aperti? 30 mila sono tante persone…Se già prima ci volevano 45 minuti per entrare allo stadio per i controlli normali, non oso pensare quanto tempo ci vorrà ad entrare allo stadio se dovessi aggiungere questi controlli qua… Paragone tra la gestione Sensi e quella Pallotta? Senza arrivare allo scudetto, ma se prendiamo gli otto anni precedenti a Pallotta e gli otto successivi, hanno visto la Roma 5 volte in Champions, e con Pallotta 4 volte, hanno visto la Roma vincere qualche coppa, e con Pallotta non hai vinto niente. Hai visto la Roma lottare veramente per lo scudetto, e con la gestione attuale non è mai successa… Hai visto la Roma di certo non lasciata con questo debito mostruoso, anche se la società era in grande difficoltà ma non certo con queste cifre qua…Le intenzioni erano buone, per carità, hai speso queste cifre per provare a tenere la squadra ad alti livelli, ma non ci sei riuscito…Il paragone purtroppo mi sembra impietoso…”

David Rossi (Roma Radio): “La sensazione è che la vera fase 2 comincia da oggi. Si può muovere liberamente senza autocertificazioni, riaprono le attività commerciali…da oggi la nostra vita riprende più o meno normalmente…è una vita normale con la mascherina, ecco… Pensare di non poter andare allo stadio è una cosa che mi affligge, è una delle colonne portanti della mia vita…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Oggi inizia la vera fase 2, e il 3 giugno, quando si potrà circolare tra le regioni e le frontiere verranno di nuovo aperte, cominceranno le due settimane decisive…A fine giugno sapremo se ne siamo definitivamente fuori, con tutte le precauzioni che dovremmo comunque tenere, o se sarà necessario chiudere qualcosa… Ma io penso che il segnale vada verso il positivo, e credo che da settembre si potranno riaprire gli stadi, che sono un pezzo della nostra vita…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Da una parte si criticano i disastri della Roma e si elogiano i conti della Juventis, che però è più indebitata dei giallorossi. La cessione di Zaniolo e Pellegrini a oggi non è una notizia, al momento nessuno della Roma ha mai pensato di venderli, e nessuno dei procuratori ha mai pensato di cederli. Ma perchè non farci comunque un titolo? Almeno si parla per un po’ di qualcosa…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Secondo voi le società potrebbero barare sul fatto di avere un giocatore positivo? A me lo hanno detto con delle certezze, non a chiacchiere…E non prima, ora, mentre parliamo…Il ministero della Sanità dovrebbe andare a fare controlli superiori…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Ovvio che con il pubblico il calcio è migliore…ma non è che senza pubblico non è calcio… Io durante le partite di calcio spesso abbasso il volume… Il calcio è nato senza spettatori e si giocava lo stesso, così come quello dei dilettanti si gioca senza pubblico ed è bello lo stesso… Che sia meglio con 100 mila spettatori è ovvio, ma anche senza pubblico è calcio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ma voi li vedete i giocatori che scrivono a Spadafora? Io sono esterrefatto…io vorrei vedere questi messaggi…ma ragazzi, ma veramente pensate che i giocatori scrivono a Spadafora…io non credo che nemmeno uno gli ha scritto… Il calcio senza pubblico? E’ ovvio che sia peggio, ma resta sempre calcio, non è che diventa rugby… Se avessero giocato ieri Atalanta-Inter senza pubblico, sai quanto ci saremmo infervorati nel guardarla o a parlarne oggi…ma dai…”

Franco Melli (Radi Radio): “Ci sono tanti giocatori che non vogliono ricominciare a giocare…hanno paura, anche degli infortuni…Il calcio senza spettatori è come fare l’amore con una bambola gonfiabile…ci basta…ci si eccita lo stesso…meglio fare scorta di bambole…”

Redazione Giallorossi.net