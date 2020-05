Pallotta si arrende: Friedkin è sparito, cessione saltata

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da Trigoria alzano bandiera bianca. Dan Friedkin è sparito, non si fa più vivo dal lockdown di marzo. E ormai anche a Boston, quartier generale di James Pallotta, si sono arresi: la trattativa con il texano può considerarsi saltata. Lo scrive l’edizione odierna de “La Repubblica” (M. Pinci).

La pandemia ha improvvisamente fermato l’affare ormai avviatissimo con Pallotta e magari Friedkin avrà benedetto di aver temporeggiato quando avrebbe potuto chiudere. Il motivo, spiega il quotidiano, è semplice: automotive, entertainment e turismo di lusso, i tre pilastri sui quali ha costruito il proprio impero, sono probabilmente i settori più colpiti dal dilagare del virus.

A questo punto l’affare può considerarsi saltato, salvo ritorni di fiamma che non sono da escludere dato che Friedkin voleva davvero comprare la Roma. Ma se anche il texano dovesse tornare ad allacciare contatti con il club capitolino, la trattativa dovrebbe praticamente ripartire da zero e i contratti riscritti da zero o quasi.

Fonte: La Repubblica