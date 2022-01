“ON AIR!” – MAGNI “Volgare il modo in cui si giudica il lavoro di Pinto”, CORSI: “Sembra di essere tornati all’era pallottiana”, SABATINI: “Villar all’Inter è una proposta della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Comincia a salire l’attesa per Milan-Roma del 6 gennaio. Le prossime due sfide sono piuttosto complicate, e la nostra classifica è quella che è, anche per colpa di quel pari con la Samp che ci ha mandato alla pausa di Natale con qualche mugugno. La classifica ora ci impone di fare punti per farci restare protagonisti delle parti alte della classifica, senza volerci porre traguardi ambiziosi. Fare sei punti ci porterebbe in paradiso, mentre farne zero nei pressi del purgatorio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Le cose che leggiamo oggi sul mercato della Roma ci buttano giù… Sembra di risprofondare nell’era pallottiana, a meno che con un colpo di coda il nostro Friedkin fa una botta di vita come quella di prendere Mourinho, spacca la diga e compra Pogba…così, per dire. Altrimenti qua non si capisce…

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Come si è arrivati a capire chi è il giocatore non vaccinato della Roma? Questa è diventata una città dove presto tutti sanno tutto, e molto spesso la cosa nasce da dentro. La Roma ha avuto spesso questo problema. In prospettiva, il problema di riuscita del core business del club non è tanto trovare un centrocampista, ma selezionare meglio il personale… Se io so che un mio dipendente spiffera le cose, lo metto alla porta dopo un minuto. Io nella mia azienda non permetto che ci sia una fuoriuscita di informazioni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Tiago Pinto è stata giudicato prematuramente, e francamente sta diventando fastidioso e volgare il modo in cui si giudica il suo lavoro. Basta con questa storia che servirebbe un ds italiano, sembra quasi voler dire che questi ds stranieri rubano il lavoro ai ds italiani… Dobbiamo metterci d’accordo se seguire l’allenatore, questa è una figura che va associata all’interpretazione del ruolo nella società che ha Josè Mourinho. Sabatini stesso dice che con Mou un ds sarebbe inutile, questo ci fa capire che ogni discorso su riprendere Sabatini è inutile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Villar come vice Brozovic, tutto è possibile, ma non credo l’Inter è una squadra che vince con idee chiare che non si mette a fare i tocchi. Fanno girare la palla veloce senza perdere tempo, quindi questo tipo di giocatori vanno bene in un contesto e meno in altri. La carestia in ruoli come terzino o difensore centrale è notevole; una volta i giocatori titolari che ci sono adesso sarebbero state forse delle riserve. Per Milan-Roma mi aspetto una partita simile a quella di Bergamo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Per la partita a San Siro credo che Mourinho farà la stessa impostazione vista a Bergamo. Se fai un risultato del genere devi cercare di replicarlo e fare di tutto per ricreare le stesse situazioni tattiche. Quello credo che sia l’intento dello Special One. Pellegrini e Ibanez sono quelli che con Mourinho sono migliorati più di tutti…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Villar può essere il vice all’Inter, e io so che la proposta è in un certo senso partita dalla Roma. Da come lo ricordo lo scorso anno, perché in questo non si è visto, era un giovane su cui puntare, ma che non fosse un fenomeno si sapeva. Tra Villar-Vecino, il secondo ha delle caratteristiche da rispettare ma ha anche 10 anni in più…”

