Roma, il calciatore No Vax respinge il pressing di Mou. Pinto costretto a tornare sul mercato?

AS ROMA NOTIZIE – Il pressing della Roma sul calciatore no vax si sta rivelando infruttuoso, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (L. D’Albergo). Mourinho ha cercato in ogni modo di convincerlo, ma l’atleta in questione fino ad ora ha sempre rispedito al mittente ogni proposta.

Un bel problema. Già, perché il No Vax è un titolarissimo, dunque una pedina fondamentale considerata la rosa non ampissima a disposizione del tecnico portoghese. E, se a palazzo Chigi alla fine dovessero scegliere la linea dura e imporre lo stop agli sportivi non vaccinati, la Roma si ritroverebbe con un buco da coprire al più presto. Forse già nel tradizionalmente complicato mercato di gennaio.

Impossibile ottenere conferme sull’identità del calciatore. Questione di privacy, si fa notare da giorni dalla società. Sui social però sembra essere già stato individuato il giocatore in questione e nel mirino sono finiti Chris Smalling e sua moglie Sam, tra chi sostiene la sua scelta e chi invece addirittura minaccia e insulta il difensore.

La Roma guarda con apprensione alle decisioni del governo Draghi, Mourinho prova a convincere il suo No Vax, il club ne protegge la privacy. Ma sui social ormai è bufera.

Fonte: La Repubblica