Roma-Juve, caos biglietti. Ora bisogna ricomprarli

NOTIZIE AS ROMA – Biglietti da ricomprare per circa 20mila tifosi che erano convinti di avere in mano il lasciapassare per Roma-Juventus di domenica 9 gennaio. La AS Roma ha reso note le modalità di riacquisto dei biglietti per la sfida contro la Juventus, dopo la riduzione della capienza degli stadi dal 75% al 50%.

I tagliandi già venduti, infatti, erano già quasi 10mila oltre il nuovo limite. «I biglietti acquistati per la gara Roma–Juventus saranno annullati e rimborsati». Il rimborso su carta di credito, Paypal o conto bancario sarà eseguito entro 30 giorni o visibile nell’estratto conto di febbraio.

La procedura non riguarderà gli abbonati ma tutti gli altri tifosi. I possessori di tessere per i settori già che vanno oltre il 50% della capienza (Curva Sud, Sud Laterale e Distinti Sud) saranno ricollocati in Curva Nord e distinti Nord. Non si poteva fare altrimenti, ma la nuova disposizione ha comunque già creato polemiche, sia tra chi teme di non riuscire a comprare un nuovo biglietto e vedere la partita all’Olimpico sia tra chi non vuole cambiare settore.

Saranno «ricollocati» gli ultimi abbonati in ordine cronologico, quelli che hanno sottoscritto la tessera dopo il raggiungimento del 50% di capienza. La Roma resta in attesa delle decisioni del Milan sul settore ospiti per la partita del 6 gennaio.

Fonte: Corriere della Sera