“ON AIR!” – MAGNI: “Fiorentina-Roma deciderà tutto”, FOCOLARI: “Non capisco il motivo del turn-over”, CORSI: “Partita dura, terrei fuori i tre indispensabili”, SPARTA’: “Mou pensa al campionato molto più di quello che pensiamo”

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Mi sembra che adesso si faccia una grande fatica a segnare contro la Roma, e gran parte del merito è di Chris Smalling. Lui ha migliorato anche i due che ha accanto. La partita di stasera? Da quello che ho capito, Mourinho sta pensando al campionato molto più di quello che pensiamo, lui ci tiene tanto al quinto posto. Io sono d’accordo però con il turn-over, uno che deve riposare per forza è Karsdorp, era veramente stanco al termine della gara con il Leicester…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita con la Fiorentina è importante, se dovessi vincere saresti in coppa. La finale di Tirana? Ci sono 3 giocatori che sarebbe fondamentale avere a ogni costo e che quindi andrebbero messi in teca e sono Smalling, Mkhitaryan e Abraham, ma siccome Micki è già in teca direi Pellegrini. Rui Patricio? E’ difficile che un portiere si faccia male, dovresti avere una sfiga incredibile… Attenzione a stasera, oltre all’odio sportivo dei tifosi nei nostri confronti, loro si giocano tutto e sarà una partita cattiva: io questi tre non lo rischierei oggi…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se anche la Roma non dovesse vincere la finale di Conference League, questa estate andrei comunque al mare con la percezione che questa squadra, se si continua a lavorare così, può vincere l’Europa League. E’ un discorso di crescita. Poi se dovesse vincere la Conference, ancora meglio, sarei felicissimo, ma questo sarebbe scontato…Finale e quinto posto? Sarebbe una stagione straordinaria. Poi ovvio, ottavo posto e vittoria della Conference League sarebbe ancora meglio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Tutto da decidere in campionato, sia davanti, che dietro, che in mezzo…Stasera in Fiorentina-Roma si deciderà tutto, la partita di questa sera è una grandissima occasione, potrebbe chiudere o quasi il discorso qualificazione in Europa League. E si metterebbero d’accordo le due fazioni, tra chi vuole puntare sul campionato e chi invece vuole che si pensi soprattutto alla finale. Se la Roma vince stasera, si stra-gestisce le prossime due partite e ti prepareresti al meglio alla finalissima di Tirana. Bisognerà vedere che formazione manderà in campo Mourinho, perchè se metti Maitland-Niles da una parte e Vina dall’altra, secondo me la perdi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la Roma vincesse stasera, sarebbe matematicamente settima e si sarebbe comunque assicurata un posto in Europa… Partita molto complicata, e se mi offrissero un punto senza andarla a giocare, io me lo prenderei… La Lazio secondo me le vince tutte da qui alla fine visto il calendario, e l’Atalanta ti è tornata sotto. Il Milan secondo me con la vittoria di ieri si è assicurata lo scudetto: se i rossoneri facessero 4 punti e l’Inter sei, arriverebbero a pari punti, e il titolo lo vincerebbe il Milan per lo scontro diretto. Si materializzerebbe il sogno erotico di ogni tifoso: vincere lo scudetto arrivando a pari punti con la stessa squadra della tua città per i derby a tuo favore…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La partita di stasera è importantissima, i punti non ce li regalerà nessuno, sembra sempre che contro di noi giochino tutti la finale di Champions League. E’ fondamentale vincere stasera, altrimenti torni a giocartela anche con l’Atalanta, che mi sembra tornata in forma. Se dovessi perdere anche la finale, rischieresti di non arrivare in Europa League, e sarebbe drammatico. La testa alla fine di Tirana? Mancano ancora 20 giorni. Tu sei nelle mani di Mourinho, questo ormai è chiaro, nel bene e nel male. Comunque vada la squadra ha fatto un percorso strano: abbiamo cose orribili e cose belle. Se dovessi dirti qual è la Roma, io non lo so. Ci sono state partite che io allo stadio ero tentato di alzarmi e andarmene. Rispetto a qualche mese fa, ora è cambiato tutto, questo sì…Il Feyenoord? E’ più forte del Leicester, ha giocatori di talento e poi corre novanta minuti senza fermarsi…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Bisogna stare attenti alla Fiorentina eh…si gioca tutto stasera, il Franchi sarà strapieno e non è che la Roma stia così simpatica per tante vicende…E’ una partitta tutta da giocare, e la Roma dovrà andare molto, molto, molto concentrata. La partita del 25 è una cosa diversa, questo è il campionato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Fiorentina-Roma? Era l’ultima partita della mia carriera…c’era Borgonovo che giocava sempre ma che era squalificato e io ho deciso la partita su cross di Baggio. Ho anche esultato, e nessuno se l’è presa. Il calcio è fatto anche di queste cose qua… La partita di stasera è dura, la Fiorentina si gioca tutto, se perde è fuori dall’Europa. Ora c’è l’occasione di tirare su la testa, ha recuperato giocatori fondamentali in mezzo al campo come Torreira e Bonaventura, davanti hanno tanti buoni giocatori che però fanno un po’ fatica…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha la ruota di scorsa: se vince la Conference va in Europa a schizzo, mentre la Fiorentina no. Partita decisiva, se la Fiorentina vince raggiunge la Roma e quindi se la gioca. Sarà molto dura. Sento parlare di turn-over nella Roma, ma non so perchè: la finale si gioca il 25 maggio, ma perchè fare ora turn-over. Io non ci credo a questo turn-over, non c’è motivo. Per una partita così importante, perchè fare tanti cambi, ma dove sta scritto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Turn-over della Roma in vista del 25 maggio? Ma è una partita secca, e non è mica detto che la vinci eh.. Non è detto che risparmiando i giocatori, li porti nella forma fisica migliore tra 20 giorni. Siamo troppo lontani. La partita di stasera è aperta, però vedo la Fiorentina in crisi di gioco, mentre la Roma è presente e secondo me stasera può vincere…”

