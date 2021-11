“ON AIR!” – ROSSI: “Mou non torna al 4-2-3-1 per Zaniolo”, PIACENTINI: “Il lavoro del mister sulla testa dei giocatori comincia a vedersi”, CATALANI: “Plusvalenze fasulle? Le fanno tutti, impossibile perseguirle”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Secondo voi la Roma ci tornerà a breve alla difesa a quattro? Secondo me non a breve. Ma qual è il vero motivo per cui non si torna alla difesa a tre? Perchè se è per la mancanza di terzino sinistro, ora sono tornati a disposizione Vina e Calafiori… Secondo me il vero motivo è Zaniolo. Se ti rimetti 4-2-3-1, ti tocca rimettere Zaniolo largo. A meno che non giochi col 4-3-1-2, ma ora ti mancano i centrocampisti e ti manca Pellegrini. E poi a quel punto dovresti scegliere uno tra El Shaarawy e Mkhitaryan. Si parla sempre di esperimenti, e allora visto che con la difesa a tre i risultati stanno arrivando, ma allora perchè cambiare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il Bologna è un buon avversario, che dovrebbe lasciarti giocare. Questa settimana sarà indicativa, sempre che Mourinho prosegua su questa linea. Ci sono dei giocatori che giocano meglio perchè sono più concentrati, come ad esempio Carles Perez. Se tu lo fai giocare nel suo ruolo in una partita sporca, è quel tipo di giocatore che si perde. Lui invece in una posizione diversa è sempre sul pezzo. E anche El Shaarawy ne giova a stare sempre dentro la partita. Sono giocatori che si accorgono di quanto è importante stare dentro al match, sono rinfrancati dagli elogi, e per questo ti rendono bene…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pellegrini out fino a gennaio? Praticamente sta fuori due mesi, perchè giocherai ogni tre giorni adesso, ed è un bel problema anche perchè avrai degli scontri importanti contro Inter e Atalanta. Se Mou decidesse di restare col 3-5-2 c’è più alternativa, perchè recuperi Veretout e speriamo anche Cristante. Questo è un momento di svolta della stagione, anche dal punto di vista tattico. Tutti si stanno rendendo conto che alcuni giocatori vanno meglio, hanno fatto davvero un salto di qualità… Il lavoro di Mourinho sulla testa dei giocatori comincia a vedersi, e mi piace pensare che Perez non è più concentrato per il nuovo ruolo, ma per il lavoro fatto dall’allenatore, e ora certi giocatori cominciano a essere più reattivi sugli input dati dal tecnico…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Plusvalenze? Anche la Roma col Napoli nell’affare Diawara-Manolas hanno gonfiato il valore dei giocatori, quelle non erano plusvalenze finte? Quelle delle Juve erano fintissime. Tutte fanno plusvalenze fasulle, ma la Juventus ne ha fatte troppe, punto. Il problema è che nessuna società può essere perseguita per una plusvalenza che non è di mezzo ma di soggetto. Un’automobile ha un valore di mercato, mentre sui giocatori non puoi stabilirlo. Se per me Luca Pellegrini è un giocatore fortissimo che mi serve a tutti i costi, lo posso pure pagare 100 milioni. Come fai a controbattere una cosa del genere? E’ tutta una bolla di sapone, altrimenti bisognerebbe creare una società che dà dei valori di mercato ai giocatori come Quattroruote le dà per le macchine. Ma pure così, se c’è un giocatore quotato 10 milioni che a me serve come il pane e sono disposto a dartene 30 pur di averlo, che mi dici? Ma di che parliamo, del sesso degli angeli…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Per me l’unica plusvalenza strana che riguarda la Roma non è quella di Diawara e Manolas, ma è quella fatta nello scambio tra Luca Pellegrini, valutato 22 milioni, e Spinazziola, valutato 29,5…quella è l’unica che mi fa titubare…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Karsdorp e Mancini diffidati? Contro il Bologna farei a meno del difensore centrale, che è l’unico che puoi sostituire, ma con uno che secondo me che in campo non ci può stare, perchè Kumbulla ha i piedi fucilati. Io non penso che sia possibile rinunciare a Karsdorp. Quando ti mancherà lui, la situazione sarà di grande emergenza, perchè l’unica è spostare Veretout a destra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha una partita difficile, il Bologna gioca bene. È in grado sempre di proporre cose, Arnautovic è un bel giocatore. I giallorossi devono stare attenti, anche se l’ultimo Mourinho sembra aver capito, dopo qualche batosta, che davanti ha comunque dei giocatori che possono risolvere la partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mkhitaryan di nuovo a centrocampo? Io in campo metto sempre i giocatori che sanno giocare, e lui sa giocare. Contro il Torino si è comportato bene, e piuttosto che far giocare calciatori che Mou non stima, tanto vale provarci. Diawara domenica ha fatto il compitino. Veretout e Mkhitaryan insieme secondo me vanno bene…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo e Abraham di nuovo in coppia contro il Bologna? E’ una coppia affascinante, sono tutti e due tecnici e fisici. Bisogna capire quanto Zanilo può essere sacrificato quando non ha tanto campo davanti, e giocando in questo modo ha meno possibilità di ribaltare l’azione e andare negli spazi ampi. Però la coppia mi piace molto, Zaniolo può giocare ovunque, anche il falso centravanti. E se Abraham comincia a segnare, può diventare un grande attaccante…”

