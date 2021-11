MOURINHO: “Gruppo unito, chi gioca lo fa con grinta e amicizia. Spero di riavere Cristante e Villar. Mihajlovic? Sono io che ringrazio lui” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma, 16esima giornata di campionato in programma domani pomeriggio alle ore 18:30. Queste le domande dei cronisti all’allenatore giallorosso e le sue riposte sull’impegno contro gli emiliani:

Assogna (Sky Sport): “Nell’emergenza sono nate opportunità. Nel calcio moderno bisogna rifarsi alla vecchia Olanda dove tutti facevano tutto?”

“Serve una mentalità forte, un gruppo empatico che vuole fare bene. I giocatori che non giocano tanto, come Diawara che ha giocato solo qualche minuto, lavorano tanto durante la settimana. Lavorare con questa professionalità ti permette di non avere tanti problemi, e chi gioca lo fa con quella grinta, quell’amicizia. Come Kumbulla che entra per giocare un minuto, ma prende un giallo per fermare un’azione pericolosa, fa il suo lavoro per un minuto ed esce felice perchè ha fatto il suo lavoro. Per me il credito è per i giocatori e per il gruppo che sono”.

Assogna (Sky Sport): “Le prime quattro non sembrano fare un campionato a parte. La Roma può inserirsi alla corsa al quarto posto?”

“Per qualche ragione loro sono lì. Ci sono infortuni, squalifiche. Ma per qualche ragione loro sono lì. Inter, Atalanta e Milan erano lì l’anno scorso, e sono lì anche adesso per qualche ragione. Se noi possiamo restare vicino e non lontanissimo, è anche meglio e più motivante stare a sei punti che non a trenta”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “El Shaarawy può giocare anche a destra?”

“Non lo so, non l’abbiamo mai provato. Ma sono sicuro che lui lo farà bene se avessimo delle difficoltà. Lui sta bene psicologicamente, nella sua anima. Da tanto non giocava novanta minuti. Dopo un anno in Cina si perde un determinato livello di gioco. Ora sta crescendo, sta facendo molto bene e se deve giocare a destra lo farà. Con Vina che ha recuperato, lui può essere anche un’opzione a Karsdorp”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Smalling può giocare ogni tre giorni? Mihajlovic ha speso parole affettuose nei suoi confronti…”

“Sinisa non deve ringraziarmi, quello che ho fatto l’ho fatto col cuore. Prima di tutto è uno dei nostri, poi è un super amico di un grande amico mio, e quindi diventa automaticamente un grande amico mio. Noi quando facciamo cose sbagliate abbiamo un’influenza negativa sulle persone, e quando facciamo cose positive abbiamo un’influenza positiva. Lui ha avuto un’influenza positiva, ha avuto una forza incredibile. Gente come lui può influenzare tanti altri, lui è stato un grande esempio, ha avuto un coraggio tremendo. Per me è stato un esempio incredibile. Non è lui che deve ringraziare me, ma sono io che devo ringraziare lui per il coraggio che ha dimostrato a tutti. Smalling è un grande giocatore, importante per noi. Ma siamo con lui, Kumbulla, Ibanez, Mancini. Abbiamo alternative in questo momento. Vedremo domani, sarà anche l’opinione dei giocatori che è più importante dei controlli che facciamo. Il feeling è molto importante. Se domani Smalling mi dice che si sente benissimo, gioca. Se mi dice che si sente al 99%, lo proteggo. Chi è l’amico di Mihajlovic che è anche un mio grande amico? Stankovic. Mio fratello piccolino, anche se ha quasi la mia età”.

Oricchio (Tele Radio Stereo): “La Roma ha fatto nove partite su 21 senza prendere gol. Quanto è importante questo dato, e quanto c’è di Rui Patricio?”

“Il dato è importante, Rui Patricio è importante, ma la squadra è più importante di Rui Patricio. Lui è uno dei portieri più esperti e di rendimento in Europa. Ma è la squadra che quando difende bene, per lui è più facile. Poi ci sono dei momenti che la squadra non riesce, e allora il portiere può fare la differenza con una parata. Lui nelle ultime partite non ha avuto molto da fare, ma siamo molto contenti di lui”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Col rientro di Veretout, possiamo rivedere un centrocampo a una dinamica precedente con lui e Diawara in campo?”

“Vediamo se possiamo avere Cristante, Villar o uno dei due. E’ possibile. Sono passati tredici giorni, i giocatori non hanno sintomi quasi dall’inizio. Si stanno allenando benissimo a casa, con un controllo nostro a distanza. Stiamo aspettando per vedere se uno dei due o tutti e due può esserci domani”.

Lo Monaco (Il Romanista): “Zaniolo in questo nuovo sistema può essere utile come mezzala o è solo un attaccante?”

“Nei momenti di difficoltà la gente deve essere disponibile a tutto. Se mi chiedi se può giocare come difensore no, ma come mezz’ala, come dieci, come attaccante, lui può fare tutto. Però abbiamo lavorato tanto con lui come ala, è il ruolo più simile a questo dove ha giocato in queste partite come secondo attaccante. E’ un po’ come Perez, lui ha giocato sempre come ala, e ora ha giocato come mezz’ala insieme a Nico, una cosa mai successa. Ora abbiamo perso Pellegrini fino a gennaio. Partita dopo partita vediamo che difficoltà arrivano. Dobbiamo gestire le cose come arrivano”.



Giallorossi.net – A. Fiorini