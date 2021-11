AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 30 novembre 2021:

Ore 11:40 – DZEKO A ROMA, FOTO A PIAZZA DI SPAGNA – Edin Dzeko e sua moglie Amra di nuovo a Roma. La compagna dell’ex attaccante giallorosso ha pubblicato una foto su Instagram con la didascalia “Ciao bella Roma mia“, a conferma di quanto la capitale sia rimasta nel cuore dei due.

Ore 9:10 – REYNOLDS E PEREZ NEL MIRINO DEL BOLOGNA – La sfida di domani tra Bologna e Roma potrebbe diventare l’occasione per parlare di mercato. I felsinei infatti vorrebbero avere due giocatori giallorossi: si tratta di Bryan Reynolds, che Pinto vuole cedere in prestito, e Carles Perez. Più complicato il trasferimento dello spagnolo, che ha uno stipendio importante e dovrebbe accettare la destinazione. (Il Resto del Carlino)

Ore 8:30 – CAOS PLUSVALENZE, ROMA COINVOLTA? – La Juventus è nel centro del mirino dei pm per lo scandalo plusvalenze, ma almeno altri 5 club di serie A sarebbero coinvolti nell’indagine: per il Corriere dello Sport c’è anche la Roma. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – CRISTANTE E VILLAR, OGGI NUOVO TAMPONE – Ultima chiamata per Cristante e Villar in vista di Bologna-Roma: i due effettueranno oggi un nuovo tampone e se saranno negativi potrebbero essere convocati da Mourinho per la partita di domani. Altrimenti il centrocampo sarà inedito. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)