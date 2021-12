“ON AIR!” – FALLICA: “Serve un centrocampista che faccia girare la squadra”, MAGNI: “Pinto dica la verità sul mercato di gennaio”, CORSI: “Temo che questa storia andrà avanti per anni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “E’ il momento di leccarsi le ferite, e stare tra romanisti. Inutile parlare di mercato, manca un mese all’apertura delle trattative, non possiamo fare nomi. Però una cosa si può dire: abbiamo bisogno di qualcosa soprattutto a centrocampo per far funzionare meglio questa squadra. L’impressione è che questa Roma posso girare molto meglio attraverso un perno, che può essere un centrocampista con certe qualità che ora non abbiamo, diverso da quelli che ci sono in questo momento…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I giornali sono pessimisti sul fatto di vedere i campioni, la Gazzetta dice che non è possibile, mentre il Corriere dello Sport dice che va tutto bene e sono tutti felici… Se va tutto bene, allora diciamo a Mourinho di starsi zitto, perchè mi pare che lui dice che gli servono giocatori. La cosa più brutta che fanno i giornalisti è far apparire cose che non esistono. Perchè dovete dirci che va tutto bene, che Friedkin, Pinto e Mourinho sono il ritratto della felicità, quando invece non va bene niente… Se Totti dice che servono i campioni, vuol dire che è matto? O che ce l’ha con la Roma?…Io ho paura che si va avanti con questa storia ancora per anni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Oggi è il vero giorno dopo. Ieri stavamo sull’onda della delusione per la partita contro l’Inter. Ora è il momento di pensare al che si fa, a come se ne esce. Mourinho deve recuperare una squadra che rischia di smarrirsi e i progetti a lungo termine rischiano grosso. Se c’era una cosa di cui eravamo certi era che lo spogliatoio fosse tutto dalla parte dell’allenatore, e non dovremmo avere motivi per dubitarne adesso. Se partite come quella di sabato però si rischia un distacco, e sarebbe l’errore più grande, perchè sarebbe molto difficile tornare indietro. Bisogna tenersi stretto l’abbraccio dell’Olimpico, perchè temo che alla prossima figuraccia i cori diventeranno fischi. Sul mercato di gennaio Pinto deve dire la verità: non so se dobbiamo aspettarci chissà quali interventi sul mercato con una Roma così lontana dal quarto posto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono stati venduti 43mila biglietti per Roma-Spezia di lunedì sera…mi sembra che i tifosi, al di là della percezione che possiamo avere qui in radio, sia ancora dalla parte della Roma e di Mourinho…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mourinho è stato un allenatore speciale, non si vince così, tanto perchè sei raccomandato, ma perchè sei capace. Da tifoso deluso e scioccato da quanto visto in Roma-Inter mi aspettavo altre cose da Mourinho: compattezza di squadra, carattere e un gioco. Per ora non ho visto niente di questo. Fermo restando che il calcio come le aziende sono giochi di squadra, è un gruppo che deve remare dalla stessa parte. E purtroppo la squadra sembra scollata. Mi domando se Tiago Pinto sia stata la scelta giusta da parte dei Friedkin: loro forse cercavano una figura malleabile come ds per mettere anche loro bocca sul mercato. La Roma avrebbe bisogno di un ds che conosca il calcio italiano e che non prenda sole, ma sappia dove mettere le mani. E poi mi domando se lo scouting della Roma sia davvero all’altezza di un grande club…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mercato? A gennaio c’è poca roba in giro, anche se qualcosa si sta muovendo. Sarà interessante capire cosa potrà fare la Roma, visto che Mourinho sta chiedendo rinforzi. Ora mi aspetto qualcosa di più dai giocatori, sono loro che vanno in campo. La spina dorsale deve dimostrare di più…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Nella Roma non c’è il tutti per uno, uno per tutti. Un leader come Mourinho non può mettere in discussione ogni volta i giocatori, ne ha portato avanti alcuni ma ne ha mollati molti. Mi aspettavo il contrario da lui…”

