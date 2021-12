Kumbulla verso il Toro. La Roma ha già individuato il suo nuovo difensore

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – La Roma potrebbe cambiare qualcosa anche in difesa già dal prossimo gennaio. Mourinho vuole rinforzi in ogni settore del campo, escluso l’attacco, considerato già piuttosto completo.

E così, oltre al terzino destro e al centrocampista, potrebbe cambiare qualcosa anche tra i difensori centrali a disposizione del tecnico portoghese. Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport a gennaio potrebbe lasciare la Roma Marash Kumbulla.

L’ex Verona non è riuscito a convincere Mourinho, ma Ivan Juric, suo allenatore ai tempi dei gialloblu, lo vorrebbe riavere al Torino. La Roma non si opporrebbe alla partenza dell’albanese, ma l’affare è possibile solo in prestito con diritto di riscatto.

Qualora Kumbulla dovesse trasferirsi ai granata, Pinto sarebbe libero di affondare il colpo che ha in mente da tempo: si tratta di Marcos Senesi, 24 anni, difensore centrale del Feyenoord che piace tanto ai giallorossi.

Fonte: Corriere dello Sport