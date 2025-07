“ON AIR!” – MALENA: “Massara ha il colpo in canna per l’esterno”, PIACENTINI: “La Roma non è convinta di puntare ancora su Dovbyk”, CORSI: “Spendere 25 milioni per El Aynaoui è folle”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non c’è tutta questa convinzione nella Roma di puntare su Dovbyk, altrimenti non si farebbe sapere che davanti a certe offerte può partire, è un modo per richiamare gli altri club. Però se vuoi fare questa operazione la devi fare adesso, e non il 20 agosto, anche perchè Ferguson si porta dietro qualche dubbio sulle condizioni fisiche. Perchè le sue qualità le abbiamo viste, ma la sua durata no, è un po’ come Dybala. Se Dovbyk sta fisicamente bene, può fare bene. Però ho il dubbio che non stia così bene. Non so se la sua stagione sarà condizionata da quei problemini fisici che ha avuto anche l’anno scorso, quello è un dubbio grosso che ho…”

Attilio Malena (Rete Sport): “La Roma ha sempre definito Dovbyk molto importante ma non intoccabile ed è pronta a valutare alternative. In Italia i sondaggi sono arrivati da Milan e Juve, di offerte concrete non ne sono arrivate, ma ci sono 6-7 società in Europa interessate al calciatore. Echeverri piace alla Roma, ma gli ultimi aggiornamenti mi dicono che si è avvicinato sensibilmente al Girona. Il calciatore preferirebbe la Roma, ma non si può mettere contro il City…Quale squadra italiana farà un colpo nelle prossime settimane di mercato? Io penso proprio la Roma. Massara sta lavorando forte su un nome non uscito oltre a Nusa, penso che abbia l’asso nella manica per l’esterno…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Evidentemente la Roma non ha trovato un modo per avere ancora Dovbyk al 100%, neanche questi professionisti straordinari sono riusciti in questo compito, e forse Gasperini si è reso conto di questo. Lui tra l’altro è uno che i giocatori li spreme…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Forse per Ghilardi c’è qualcos’altro dietro, perchè bloccare un affare per 300mila euro mi sembra strano. Per carità, per noi sono tantissimi soldi, ma in quell’ambito no. Non mi fido tantissimo di questa storia…Scamacca per Dovbyk? Cederesti uno sul quale hai dubbi sui problemi fisici, con uno che sei certo abbia problemi fisici…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Nel mercato si spendono cifre folli per giocatori folli. Perchè spendere 25 milioni per El Aynaoui è folle, così come lo è stato per Le Fee. E poi per Ghilardi, che è un giocatore per il quale stai spendendo 10 milioni, che sono pochi per un calciatore giovane che può diventare forte, e c’è un rallentamento per 300mila euro…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dovbyk? La Roma lo venderebbe, è questo quello che si fa sapere. Ma serve un club che sia disposto ad arrivare a 35 milioni. La Roma evidentemente non è convinta al 100% del giocatore. Se Gasperini, che è un allenatore che ha sempre valorizzato gli attaccanti che ha avuto, non è entusiasta di lui, questo mi fa pensare che ci sia poco convinzione e che preferirebbe avere un altro centravanti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Purtroppo Dybala ha delle problematiche fisiche, questo è un dato di fatto, ma penso sia possibile gestirlo. Certo che questo inizio di ritiro non porta a un grande ottimismo. La Roma, immaginando il futuro prossimo, avrà 4 giocatori in scadenza: Celik, El Shaarawy, Pellegrini e Dybala. Se facciamo la somma, sono più di 30 milioni di euro, che è più di un terzo del monte ingaggi complessivo. Chi rimane di questi? Secondo me nessuno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Su Dovbyk mi chiedo come puoi fare un mercato su un calciatore che ti è costato una cifra esagerata. Il suo mkercato mi sembra molto complicato, meglio trovare una condizione fisica buona e alternarlo con Ferguson, che è partito bene. Gasperini vuole due attaccanti in grado di tenere botta. E’ un calciatore che non piacerà mai fino in fondo, ma è un giocatore che si avvicina ai 30 anni e che devi sfruttare al meglio le sue qualità. E Gasperini è in grado di farlo. Lì davanti penso che la Roma rimarrà con questi due attaccanti…”

Paolo Marcacci (Radio Radio): “Dovbyk ha fatto vari gol da tre punti. La Roma di Ranieri era una squadra dalla fase difensiva impeccabile, ma basica a livello offensivo, e lo dimostra il rendimento interno degli scontri diretti, e per un centravanti come lui non è molto premiante. Per me Dovbyk merita una seconda chance. Ora Massara deve essere bravo a non ingarbugliare il mercato: detta alla romana, io Peppa per Peppa, mi tengo Peppa mia…”

Redazione Giallorossi.net