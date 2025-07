FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 31 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Veloccia: “Stadio Roma, avanti passo dopo passo”

L’assessore all’Urbanistica Veloccia ha fatto il punto sul nuovo stadio della Roma: “È il più grande investimento privato a Roma, oltre un miliardo di euro. Progetto complesso, ma si fa un piccolo passo avanti ogni giorno”. Avviati gli scavi archeologici, recuperate nuove aree da indagare. L’obiettivo è realizzare anche un grande parco pubblico, unendo sviluppo, sostenibilità e accessibilità. (agi.it)

Ore 9:55 – Roma-Cannes, il messaggio social dei Friedkin

I cancelli del Tre Fontane per Roma-Cannes apriranno alle ore 16. Intanto il Friedkin Group ha scritto sui social: “Domani (oggi, ndr) la Roma ospita il Cannes allo Stadio Delle Tre Fontane per una speciale partita di precampionato: più di una semplice amichevole, è un momento di forte unità. Per la prima volta, due club della famiglia di marchi del Friedkin Group scenderanno in campo insieme”.

Ore 8:40 – Striscione contro i prezzi per Roma-Cannes

Oggi pomeriggio alle 18:00 la Roma sfiderà al Tre Fontane il Cannes, altro club di proprietà dei Friedkin, per la quarta amichevole pre campionato. Lo stadio sarà tutto esaurito ma nonostante ciò non mancano le polemiche sul prezzo dei biglietti e nella notte è apparso uno striscione che recita: “20€ per un’amichevole non le avrebbe chieste neanche Marisa delle Tre Fontane…”La più romanista delle pu**ane!”“.

Ore 8:00 – Incognita Dybala, Wesley c’è

Oggi alle 18 la Roma affronterà il Cannes al Tre Fontane: in dubbio la presenza di Dybala, in campo per alcuni quotidiani, assente per altri a causa del dolore alla cicatrice del tendine. Ci sarà di sicuro il nuovo acquisto Wesley, pronto a partire titolare. (Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…