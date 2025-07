Echeverri più Fabio Silva: Massara studia il doppio colpo

Due gusti sono meglio di uno. A Trigoria non si parla di gelati, ma il principio resta lo stesso: sulla trequarti sinistra, Gasperini potrebbe ritrovarsi con due innesti invece di uno. L’idea, per ora, è ancora in fase embrionale. Ma la Roma sta lavorando su due profili ben precisi: Claudio Echeverri e Fabio Silva. E se si creassero le condizioni giuste, Massara non esiterebbe a prenderli entrambi.

Il primo, El Diablito Echeverri, è di proprietà del Manchester City. Il club inglese lo ha messo sul mercato in prestito, alla ricerca della piazza ideale per valorizzarlo. La Roma piace al giocatore e l’interesse è ricambiato, ma il vero nodo è la formula. Il City non vuole inserire alcun diritto o obbligo di riscatto, mentre la dirigenza giallorossa preferirebbe una soluzione più vantaggiosa sul piano patrimoniale. Si lavora a una mediazione in stile “Nico Paz”, con eventuale riscatto e controriscatto: un compromesso che potrebbe soddisfare entrambi i club. Intanto, il Girona resta sullo sfondo come ipotesi più gradita a Guardiola.

Più definito lo scenario che riguarda Fabio Silva. Il portoghese, rientrato al Wolverhampton dopo il prestito al Las Palmas, ha il contratto in scadenza nel 2026 e può lasciare l’Inghilterra a titolo definitivo. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma la Roma sta cercando una soluzione più sostenibile, magari passando per un rinnovo di un anno con i Wolves che consentirebbe di impostare l’operazione su base prestito con obbligo di riscatto. La concorrenza non manca, soprattutto dalla Bundesliga, dove Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund hanno già chiesto informazioni. Ma i contatti tra Massara e l’entourage del giocatore vanno avanti.

Silva piace a Gasperini non solo per il potenziale tecnico, ma anche per la duttilità: può agire da punta centrale, seconda punta o trequartista a sinistra. Un jolly offensivo che, unito ad Echeverri, darebbe al tecnico un ventaglio di opzioni preziose in caso di cessioni o infortuni. Senza dimenticare che il ritiro in Inghilterra è alle porte, e trovare soluzioni offensive già pronte aiuterebbe a partire con il piede giusto.

Il tempo stringe, e tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti con l’entourage del portoghese. In attesa di capire se anche per Echeverri si potrà sbloccare qualcosa. Perché due colpi sono meglio di uno. E, magari, anche più gustosi.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport