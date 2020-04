“ON AIR!” – AUSTINI: “Il calcio rischia il botto, e la Roma ha grossi problemi di bilancio”, MELLI: “Taglio degli stipendi? Giallorossi indebitati, è necessario”, CENTO: “Il divieto degli allenamenti sarà esteso fino al 4 maggio”, TRANI: “Il calcio deve essere l’ultima cosa da riaprire”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Mi sembra che la si faccia troppo facile… I giocatori dovrebbero giocare ogni tre giorni, poi che dovrebbero fare? Restare per sempre in ritiro…A voi sembra tutto normale? Poi partite senza tifosi per 12 giornate che finiscono a luglio e poi si parte con le coppe…e i giocatori dovrebbero restare in ritiro fino ad agosto… Ma cosa sarebbe questa roba? Ogni giorno se ne legge una nuova, ora anche che si giochi tutto a Roma…ma come? Il calcio rischia un bel botto, la Roma stessa ha grossi problemi di bilancio…poi è gestita da persone serie e troverà dei rimedi… Ecco perchè si prova a concludere il campionato, il come mi resta difficile capirlo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io ricordo che Malagò aveva detto che nello sport non ci sarebbero stati figli e figliastri e che tutto sarebbe stato equiparata… I giocatori? Secondo me sono talmente spaventati all’idea di perdere i soldi che sono disposti a giocare.. Loro dovrebbero essere i primi a volersi preservare, e invece sono loro i primi a dire di riprendersi ad allenare, magari a distanza…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Giocare tutte le partite a Roma? Ma se non ci sono le mascherine, anche i medici qua devono reperirle da soli…ma vi rendete conto che situazione c’è ancora? Il vero calo dei contagi ancora non c’è, e ci sarà solo questa estate. Sullo sport devono decidere i governi, perchè sento parlare di riprendere a giocare addirittura in Spagna, dove c’è il numero maggiore di morti… Non si possono riprendere i campionati! Quello che sta succedendo in Italia non ti permette di ripartire! La mia non è una notizia o una previsione, è un auspicio… Il calcio deve essere l’ultima cosa da riaprire, è l’ultimo dei problemi…L’industria calcio rischia perdite? E’ un momento difficile per tutti, siamo tutti in crisi…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La proroga del divieto degli allenamenti verrà estesa fino al 4 maggio, è quanto mi dicono riguardo al prossimo decreto del governo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Si sta immaginando una riapertura progressiva del paese in cui il calcio pretenderà di rientrare…”

David Rossi (Roma Radio): “Test per capire se si è positivo al Covid? Si parla che potrebbe essere presto in farmacia quello fai da te, e io in quel caso lo farei. Il distanziamento sociale entrerà nel nostro modo di vivere, il virus non sparirà, ci sarà a livello controllabile, e sarà importante la distribuzione di questi test. La regressione del contagio ci sarà quando la maggior parte di noi avrà sviluppato il virus, ma ci vorrà molto tempo… Purtroppo è l’attesa che snerva, la nostra frustrazione è che non sappiamo il limite temporale che dobbiamo passare ancora in quarantena e questo non aiuta… Ma già oggi sta sta discutendo sulla fase 2, e questo è un segnale importante…ci sono dei progressi…”

Franco Melli (Radio Radio): “Taglio degli stipendi? E’ una bella cosa…anche i dirigenti della Roma guadagnano moltissimo e non hanno problemi a comprare il latte la mattina. E’ una bella iniziativa, ma forse andrebbe estesa a un altro mese… Dipenderà anche dalle varie situazioni societari, e la Lazio ha una situazione discreta e non ha intenzione di tagliare, la Roma è indebitata ed è chiaro che in qualche modo devi andare incontro alla tua società altrimenti diventa una situazione insostenibile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Taglio degli stipendi? Lotito mi sembra intenzionato a non farlo, è un rapporto diretto tra società e dipendenti. Deve essere una cosa tra di loro…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io ho giudicato assurda la proposta della Lega calcio di tagliare gli stipendi ai calciatori per 4 mesi. E infatti la Roma non lo fa, ne applica uno solo e all’80%… Riccardi guadagna 500 mila euro l’anno? Ragazzi, sarà pure bravo, ma dove ha giocato fino adesso? Nella Primavera della Roma…Ma può guadagnare 500 mila euro? Sapete quanto guadagna Strefezza che gioca in serie A? 100 mila euro…e Riccardi 500 mila?… Io non ce l’ho mica con Riccardi, lo prendo solo come esempio per il sistema calcio così non funziona: ma se Riccardi non sfonda e deve andare a giocare in serie C, ma chi lo paga?… ”

Roberto Renga (Radio Radio): “Ogni società sa qual è la propria situazione e quanto guadagnano i propri giocatori e deciderà da sé…Io non conosco i termini dell’accordo della Roma, ma mi sembra un buon accordo. Anche se a me la soluzione migliore mi sembra quella della Juve: per ora non ti pago, poi vediamo…”

