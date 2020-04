Dalla Fifa assist alla Roma per la conferma di Smalling e Mkhitaryan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il campionato, ora in stand-by, potrebbe davvero ripartire slittando la sua conclusione alla metà di luglio. L’input della Fifa di estendere in contratti in scadenza al 30 giugno sino al termine dei rispettivi campionati, è un assist per la Roma.

I giallorossi infatti avranno a disposizione fino al termine della stagione sia Smalling che Mhkitaryan, giocatori in prestito che avrebbero dovuto lasciare la Capitale alla fine di giugno secondo il regolamento.

Con loro due in campo la Roma spera di riuscire nell’impresa di centrare il quarto posto che varrebbe l’ingresso in Champions. A Trigoria ci sperano ancora: i punti dall‘Atalanta sono appena tre (ma i bergamaschi hanno una partita da recuperare) e il compito sulla carta non è impossibile.

Con il quarto posto il mercato della Roma sarebbe ben diverso dato che la Champions farebbe tutta la differenza del mondo: Smalling e Mkhitaryan a quel punto sarebbero in primi rinforzi per la prossima stagione.

Fonte: Il Messaggero (S. Carina)