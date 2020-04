Dzeko sempre più centro della Roma e sempre più…papà

NOTIZIE AS ROMA – Capitan Dzeko è sempre più al centro della Roma. Tutto (o quasi) nella Roma di oggi passa da lui, l’uomo che ha ereditato la fascia da capitano da Alessandro Florenzi dopo la sua partenza per Valencia a gennaio scorso. Dove quel tutto si riferisce ovviamente alle vicende che coinvolgono la squadra, direttamente e non.

Un capitano che in questo momento è anche più felice di prima, visto che a settembre diventerà papà per la terza volta. Dopo Una (4 anni) e Dani (2), ecco un’altra dolce bambina in arrivo. Ad ufficializzarlo è stata ieri sera Amra, la moglie di Edin, con un bel post su Instagram.

Intanto, pero, Edin sta lavorando e non solo su se stesso. Nella sua villa si allena costantemente, sia in palestra sia in giardino, seguendo al dettaglio tutte le indicazioni che gli ha fornito lo staff tecnico della Roma, ad iniziare da Nuno Romano, il preparatore atletico di Fonseca.

Ma Dzeko sta lavorando anche come centro di gravità giallorosso. È lui l’ombelico romanista, l’anima del gruppo, l’uomo che chiama e ascolta. E che in questi giorni sta portando avanti la trattativa con il club per il taglio degli stipendi: nei prossimi giorni la squadra porterà la sua offerta ai dirigenti della Roma.

